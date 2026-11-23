글로벌 외식 프랜차이즈 두끼가 인기 캐릭터 ‘햄뿡이’와 협업한 굿즈 ‘햄뿡이의 밤티나는 하루 스티커’를 지난 20일 출시했다.

앞서 진행된 10월 프로모션 ‘햄뿡이의 밤티나는 하루’의 협업을 굿즈로 확장한 후속 협업 상품으로 기획했다.

이번 굿즈는 두끼 매장을 표현한 배경 도안과 다양한 꾸미기 스티커로 두끼 매장을 완성하는 꾸미기 굿즈다. 햄뿡이 캐릭터와 매장 소품 등의 스티커를 활용해 자신만의 두끼 매장을 직접 꾸밀 수 있도록 구성됐다.

특히 이번 스티커에는 두끼에서 식사를 즐기는 햄뿡이와 직원으로 변신한 햄뿡이 등 두끼만의 요소를 결합한 전용 작화가 적용됐다. 테이블과 의자, 음식 및 매장 소품 등 두끼 매장을 연상시키는 다양한 스티커도 함께 담았다.

두끼 관계자는 “두끼만의 감성을 햄뿡이 캐릭터에 담아낸 이번 굿즈를 통해 고객들이 두끼에서의 즐거운 경험을 일상에서도 이어 가길 바란다”며, “오는 12월 햄뿡이와 협업한 2차 굿즈도 출시할 예정”이라고 전했다.

‘햄뿡이의 밤티나는 하루 스티커’는 11월 20일부터 두끼 매장 카운터에서 판매된다. 구매는 1인 1일 1회로 제한되며, 매장별 소진 일정은 상이하다. 스티커 완성 인증 시 추첨을 통해 성인 2인 식사권을 증정하는 이벤트도 진행하며, 자세한 내용은 두끼 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

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