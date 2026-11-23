스트레이 키즈의 필릭스가 국내 한복 디자이너 5인과 협업한 한복 화보를 공개한다. 문화체육관광부

그룹 스트레이 키즈의 필릭스가 국내 한복 디자이너 5인과 손잡고 한복의 아름다움을 세계에 알린다.

전통 한복의 색감과 구조, 자연의 정서를 현대적인 감각으로 풀어낸 화보를 통해 우리 전통문화의 매력을 해외에 소개한다.

문화체육관광부(이하 문체부)는 ‘2026 한복웨이브’ 사업의 일환으로 필릭스와 국내 한복 디자이너 5인이 협업한 한복 화보를 공개한다고 23일 밝혔다.

한복웨이브는 한류 문화예술인과 한복 디자이너의 협업을 통해 한복의 매력을 세계에 알리고, 역량 있는 국내 한복 브랜드의 해외 진출을 지원하는 사업이다.

이번 화보에는 전통 한복의 형태와 소재를 현대적으로 재해석한 작품들이 담겼다. 강렬한 색감의 홍의와 창의를 겹쳐 입는 구조로 한복 특유의 입체적인 아름다움을 강조한 작품이 대표적이다.

또한 한국 전통 산수화의 깊고 푸른 풍경을 도포에 담아 자연의 정서를 현대적으로 표현한 작품도 선보인다.

화보는 다음 달 첫째 주부터 국내외 주요 전광판을 통해 순차적으로 공개된다.

서울역 파노라마를 비롯해 미국 뉴욕, 프랑스 파리, 이탈리아 밀라노, 일본 도쿄, 인도네시아 자카르타, 브라질 리우데자네이루 등 해외 6개 도시가 대상이다.

문체부와 한국공예·디자인문화진흥원의 공식 사회관계망서비스(SNS)에서도 화보 사진과 패션 필름 등 관련 콘텐츠를 차례로 공개할 예정이다.

패션 매체를 통한 소개도 이어진다. 마리끌레르 코리아는 필릭스와 한복 디자이너 5인의 협업 작품을 소개하고, 현대적으로 재해석한 전통 한복의 의미와 한류 문화예술인과의 협업이 만들어낸 새로운 문화적 가치를 조명할 계획이다.

한복웨이브에는 그동안 여러 한류 문화예술인이 참여했다. 지난해에는 배우 박보검, 2024년에는 배우 김태리, 2023년에는 배우 수지, 2022년에는 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 함께했다.

명수현 문체부 문화정책관은 “한복웨이브가 한류 문화예술인과 국내 한복 디자이너의 협업을 통해 전통문화의 아름다움을 세계에 알리는 사업”이라며, “앞으로도 한복이 현대적인 문화 콘텐츠로 세계인과 소통하고 국내 한복 브랜드가 해외시장으로 진출할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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