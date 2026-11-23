도널드 트럼프 미국 대통령이 전 국민 공공건강보험에 자신의 이름을 붙이자는 민주당 상원의원 당선인의 제안을 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다. 민주당의 압둘 엘사예드 미시간주 연방상원의원 당선인이 ‘트럼프케어’라고 적힌 금색 보험증 시안을 공개한 지 9일 만이다.

사진=로이터연합뉴스

22일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 트럼프 대통령은 전날 자신의 SNS 트루스소셜에 엘사예드 당선인의 엑스(X) 게시물을 캡처해 올렸다. 별도 문구 없이 게재된 이미지에는 ‘트럼프케어’라는 문구와 트럼프 대통령의 서명이 들어간 금색 보험증 시안이 담겼다.

엘사예드 당선인은 지난 12일 이 시안을 공개하며 트럼프 대통령에게 “모든 미국인이 태어나서 죽을 때까지 의료보장을 받게 하자”고 제안했다. 상원의원 선거에서 ‘모두를 위한 메디케어’를 핵심 공약으로 내건 그는 앞서 CNN에서도 트럼프 대통령이 법안에 서명한다면 제도에 대통령의 이름을 붙여도 좋다고 밝혔다. ‘모두를 위한 메디케어’는 현재 주로 65세 이상을 대상으로 하는 연방 건강보험을 전 국민으로 확대하자는 구상이다.

트럼프 대통령은 게시물을 공유한 21일 폭스뉴스 인터뷰에서 의료 분야에서 민주당과 초당적으로 성과를 낼 가능성이 있다고 밝혔다. 민주당은 이달 중간선거에서 승리해 내년 1월 새 의회가 출범하면 상·하원 다수당이 된다.

민주당 지도부도 트럼프 행정부와 의료 분야에서 협력할 여지를 모색하고 있다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 22일 CBS 방송에서 메디케어 가입 연령을 낮추고 치과 진료와 시력·청력 관련 진료까지 보장하는 방안을 협력 과제로 꼽았다. 모든 어린이가 필요할 때 진료를 받을 수 있도록 하는 방안도 논의할 수 있다고 밝혔다.

백악관과 공화당에서는 의료보험체계 확대에 대한 반대 목소리가 나왔다. 앨리슨 슈스터 백악관 대변인은 앞서 폭스뉴스에 정부가 의료체계를 장악하면 미국인의 의료 접근성이 떨어질 것이라고 주장했다. 공화당 소속 랜드 폴 연방상원의원도 22일 엑스(X)에서 전 국민 공공건강보험 도입에 막대한 세금이 든다고 비판했다.

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