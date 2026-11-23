한국영화제작가협회·한국영화프로듀서조합·한국독립영화협회·영화마케팅사협회·영화제정책모임·전국영화산업노동조합·한국독립애니메이션협회·한국시네마테크협의회·한국예술영화관협회 등 영화단체 9곳이 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상 타결을 환영하며 양국 영화 교류 확대를 기대한다고 밝혔다.

18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한중 정상회담에서 후속협상이 실질적으로 타결된 데 따라 중국은 영화·게임 등의 분야에서 한국에 최혜국대우를 약속하고 콘텐츠 사전심사에 비차별 원칙을 적용하기로 했다. 중국이 통상협정에 이 같은 내용을 담은 것은 처음이다.

이들 단체는 21일 공동 입장문을 내고 “지난 10년 가까이 한국 영화가 중국 극장에서 정식으로 관객을 만나는 일은 손에 꼽을 정도였지만, 중국 관객들은 한국 영화와 드라마에 꾸준한 애정을 보내주었다”며 “이번 합의가 그 기대에 정식으로 답하는 출발점이 되기를 바란다”고 밝혔다.

이어 “한국 영화가 중국에서 불법 유통을 넘어서고, 상업영화뿐 아니라 독립·예술영화까지 다양한 영화가 양국을 오가며 창작자의 권리와 표현의 자율성이 존중되는 공동제작이 이뤄지기를 기대한다”고 했다.

이들은 또 정부에 협정의 정식 서명과 발효를 신속히 마무리하고, 심사·개봉 과정의 애로를 해소하기 위한 양국 정부와 영화계의 민관 협의 창구를 마련해 달라고 요청했다.

또 이번 협정에서 원협정에 없던 영화 상영 서비스 분야를 새로 포함하되 현행 제도 범위 안에서 개방을 약속한 만큼, 스크린쿼터 등 한국 영화와 극장의 다양성을 지켜 온 제도가 안정적으로 유지될 수 있도록 협정 내용을 영화계와 공유할 것을 요구했다.

공동제작 대상이 확대된 데 대해서는 기존 한중 영화 공동제작 제도와 국내 지원 정책을 재검토해 독립·예술영화와 중소 제작·배급사까지 실질적인 제작과 투자 기회를 얻도록 해 달라고 촉구했다.

단체들은 “영화는 서로를 이해하는 가장 좋은 창”이라며 “양국 영화인과 함께 건강하고 지속 가능한 영화 교류의 길을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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