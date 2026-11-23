경기도의 문화 분야 크라우드펀딩 플랫폼 ‘컬처모아’가 출범 7개월여 만에 65개 프로젝트의 목표 금액을 달성하며 도민 참여형 문화 투자 모델로 자리매김하고 있다.

경기도청 광교청사. 경기도 제공

23일 경기도와 경기콘텐츠진흥원에 따르면 지난 4월 출범한 컬처모아에서는 지금까지 공연·전시·도서·체육 등 총 172개 프로젝트가 운영됐다. 누적 방문자 수는 25만8047명에 달했다. 1000원부터 시작하는 소액 후원으로 도민을 문화 투자자로 이끈다는 기획이 주효했다는 평가다.

최고 흥행작은 ‘아파트 새 도감 100’이다. 여든을 넘어 그림을 시작한 어머니 맹순씨가 삽화를 그리고 딸 박임자 탐조책방 대표가 기획한 이 책은 428명의 후원을 받아 당초 목표액의 1503%인 1503만원을 모았다. 이밖에 여주 관광 기념품 ‘여고빵’과 대나무 공예품 ‘죽결온기’가 700% 이상, 경기도 체조 꿈나무 전지훈련 후원이 411%의 달성률을 기록하며 지역 콘텐츠의 자생력을 입증했다.

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