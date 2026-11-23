1990년대 어린이들 사이에서 인기를 끌었던 휴대용 육성 게임 '다마고치'가 화장품과 문구, 편의점 선물세트로 돌아왔다. 어린 시절 다마고치를 키웠던 3040 세대에게는 추억을, 캐릭터 상품을 즐기는 1020 세대에게는 새로운 소비 경험을 내세운 전략이다.

LG생활건강 제공

23일 유통업계에 따르면 LG생활건강과 아트박스, CU 등이 다마고치 지식재산권(IP)을 활용한 협업 상품을 잇달아 선보이고 있다. 과거 인기 캐릭터를 제품 포장에 적용하는 데 그치지 않고 키링과 파우치 등 소장할 수 있는 굿즈를 결합해 소비자들의 관심을 끌고 있다.

LG생활건강의 라이프스타일 브랜드 비욘드는 지난 5일 글로벌 완구 기업 반다이와 협업한 '비욘드×다마고치' 한정판을 출시했다.

이번 협업 제품은 비욘드의 대표 핸드크림과 바디케어 제품에 다마고치 캐릭터 디자인을 적용한 것이 특징이다. 제품은 클래식 핸드크림 4종과 바디타민 바디로션 2종, 풋크림 1종 등 총 7종으로 구성됐다.

핸드크림은 딥 모이스처와 토탈 리커버리, 딥 모이스처 올리브, 젤 리바이탈 등 4종이다. 바디타민 라인에서는 착색 브라이트닝 바디로션과 탄력 리프팅 바디로션, 풋크림 증량 기획상품을 선보였다.

제품 구성에 따라 이어폰 케이스와 마우스패드, 랜덤 키링 등 다마고치 굿즈도 제공한다. 화장품을 구매하면서 캐릭터 상품까지 소장할 수 있도록 한 것이다.

협업 상품은 이달 한 달간 올리브영 온·오프라인 매장에서 단독 판매된다. 비욘드는 올리브영 '올영픽' 행사와 연계해 판매를 확대하고, 다마고치 세계관을 활용한 콘텐츠도 선보일 계획이다.

디자인 리테일 브랜드 아트박스도 다마고치와 손잡고 자체 디자인을 적용한 협업 상품을 선보였다.

아트박스는 현재까지 문구류를 중심으로 총 13종의 제품을 순차적으로 출시했다. 스프링 노트와 점착 메모지를 비롯해 스티커, 아크릴 키링, 맥세이프 지갑 등 일상에서 사용할 수 있는 상품으로 구성했다.

다마고치 캐릭터별 개성을 디자인에 반영해 소비자가 취향에 따라 상품을 선택할 수 있도록 했다. 단순히 캐릭터 그림을 넣는 데 그치지 않고 실용성과 소장 가치를 함께 고려했다는 설명이다.

다음 달부터는 인형 키링과 스퀴시, 수면 안대, 헤어밴드, 파우치, 손거울, 밴드 등을 추가로 선보일 예정이다. 기존 문구류 중심에서 봉제 상품과 뷰티 관련 생활용품으로 판매 영역을 넓히는 것이다.

아트박스는 전국 오프라인 매장과 디자인 전문 쇼핑몰 '품(POOM)'을 통해 협업 상품을 판매한다. 기존 다마고치 팬뿐 아니라 캐릭터 상품을 즐기는 젊은 소비층까지 고객층을 확대한다는 계획이다.

편의점 CU는 이달 11일 빼빼로데이를 앞두고 다마고치와 포켓몬 등 인기 캐릭터를 활용한 차별화 상품 28종을 선보였다.

다마고치와의 협업은 편의점 업계 최초다. CU는 지난 4일부터 12일까지 서울 홍대 AK점에서 다마고치 콘셉트 매장을 운영하며 캐릭터 상품을 선보였다.

편의점이 캐릭터 협업에 적극적인 이유는 실제 판매 성과에서도 나타난다.

CU에 따르면 지난해 빼빼로데이 행사 기간 관련 상품 매출은 전년 대비 32.4% 증가했다. 이 가운데 캐릭터와 브랜드를 활용한 차별화 상품 매출은 55% 늘었다.

전체 빼빼로데이 상품 매출에서 차별화 상품이 차지하는 비중도 2022년 23.2%에서 2023년 29.3%, 2024년 31.9%, 지난해 36.6%로 꾸준히 높아졌다.

소비자들이 과자 자체뿐 아니라 함께 제공되는 캐릭터 굿즈와 상품 디자인에도 관심을 보이고 있다는 분석이다.

다마고치 협업이 화장품과 문구, 편의점으로 확산하는 배경에는 세대를 아우르는 캐릭터 인기가 있다.

1996년 일본에서 처음 출시된 다마고치는 작은 기기 안의 가상 캐릭터에게 먹이를 주고 돌보는 육성 게임으로 인기를 얻었다. 지난해에는 신제품 '다마고치 파라다이스'를 선보이며 관련 상품과 콘텐츠를 확대했다.

화장품 업계에서도 다마고치를 활용한 움직임이 이어지고 있다. 아모레퍼시픽의 이니스프리는 일본 시장에서 반다이와 협업해 노세범 미네랄 파우더와 그린티 스킨케어 제품, 세럼 등에 다마고치 디자인을 적용한 한정판을 출시했다.

기업들이 주목하는 것은 캐릭터가 지닌 팬층과 상품 확장성이다. 같은 다마고치라도 화장품에서는 패키지와 증정 굿즈로, 문구에서는 캐릭터별 디자인으로, 편의점에서는 선물세트와 체험 공간으로 활용할 수 있다.

업계는 캐릭터 상품을 구매하는 소비자가 늘어나는 만큼 단순한 디자인 협업을 넘어 일상에서 사용할 수 있는 제품과 소장용 굿즈를 결합하는 방식이 당분간 이어질 것으로 보고 있다.

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