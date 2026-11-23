경기도가 전세사기 피해를 예방하기 위해 인공지능(AI) 기반 위험 진단 서비스인 ‘경기 안심 부동산’을 활용하는 도내 공인중개사사무소에 인증 스티커를 제공하고 온라인 표시제를 도입한다.

23일 경기도에 따르면 도는 도민들이 전세계약 전 안전성을 검증해 주는 참여 중개업소를 온·오프라인에서 손쉽게 확인할 수 있도록 이 같은 지원책을 추진한다. 대상은 ‘경기 안심 부동산’ 누리집에 회원가입 후 매물을 등록하고 권리분석을 진행한 도내 공인중개사사무소 가운데 스티커를 신청하고 서비스 제공에 동의한 업소다.

경기도 광교 청사.

참여를 희망하는 중개사무소는 오는 27일까지 ‘경기 안심 부동산’ 누리집 오른쪽 하단의 전용 버튼을 통해 신청하면 된다. 도는 신청 내역과 요건을 검증한 뒤 다음 달부터 각 시·군을 통해 인증 스티커를 순차 교부하고, 누리집 지도와 목록에도 참여 업소를 별도 표기할 계획이다.

‘경기 안심 부동산’은 AI가 등기사항증명서 등 공적장부를 정밀 분석하고 공인중개사의 현장 확인 결과를 더해 계약 전 위험 요인을 사전에 알려주는 서비스다. 서종환 경기도 부동산관리팀장은 “인증 스티커와 온라인 표기가 중개업계의 서비스 참여를 이끌고 도민들이 안심하고 거래할 수 있는 환경을 넓히는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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