최교진 교육부 장관이 수학능력시험 관리 부실로 물러나면서 후속 개각의 시기와 폭에 관심이 쏠린다.



일각에서는 최 전 장관의 후임을 '원포인트'로 지명할 수 있다는 관측도 있지만, 최근 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 대형 외교 이벤트가 마무리된 국면과 맞물려 외교·안보 라인의 교체가 동시에 이뤄질 것이라는 예상도 흘러나온다.

이재명 대통령. 연합뉴스

우선 후임 교육부 장관 인선과 관련, 여권 관계자는 23일 연합뉴스와의 통화에서 "이제 막 사표가 수리된 만큼 구체적인 후임 검토가 이뤄지진 않은 것으로 안다"고 설명했다.



그럼에도 정치권에서는 수능에 대한 국민적 관심이 지대한 상황에서 교육부 수장 자리를 오래 비워두기는 어려운 만큼 조만간 본격적인 인사 검증이 시작되지 않겠느냐는 분석에 무게가 실리고 있다.



후임으로는 22대 국회 전반기 교육위원장을 지낸 더불어민주당 김영호 의원과 교육위 여당 간사를 맡고 있는 같은 당 고민정 의원 등 현역 의원 차출설이 나오며, 최은옥 교육부 차관의 승진 가능성이나 차정인 국가교육위원장 발탁설도 거론된다.



문재인 정부에서 교육부 차관을 지낸 박백범 가톨릭꽃동네대학교 총장, 박종훈 전 경남교육감, 홍창남 교육부 정책자문위원장(부산대 교육학과 교수), 성기선 전 한국교육과정평가원장(가톨릭대 교직과 교수) 등의 이름도 거론되고 있다.







이에 더해 외교·안보 분야에서도 인적 쇄신이 동시에 이뤄질 것인지에도 시선이 모이고 있다.



그동안 관가에서는 외교·안보 라인 교체설이 나올 때마다 반대 편에서는 APEC 정상회의를 계기로 미·중·러 정상회담이 예고돼 있는데다 북미 대화의 가능성이 거론되는 등 중대 변수가 많다는 점을 고려하면 당장 인적 구성에 변화를 주기는 어렵다는 반론이 따라붙었다.



그러나 이제는 APEC 정상회의를 활용한 북미대화가 일단 불발되면서 당분간 한반도 정세에 극적인 변화가 생길 가능성이 작아진 만큼, 외교·안보의 전열을 재정비할 타이밍이 됐다는 의견도 제기된다.



실제로 이날 한 언론은 이재명 대통령이 이종석 국가정보원장의 교체를 검토하고 있으며 후임으로는 강금실 전 법무부 장관의 기용이 유력하다는 취지로 보도했다.



이 원장이 남북관계 개선에 집중해 국정원을 끌고 왔다는 점에서, 이 자리를 강 전 장관이 맡게 될 경우 국정원의 역할과 활동 방향에도 적잖은 변화가 생길 수 있다.



다만 청와대는 이런 보도에 대해 "인사와 관련된 사안은 확인이 어렵다"고 밝혔다.



일부에서는 조현 외교부 장관과 정동영 통일부 장관의 교체 가능성도 거론된다.



APEC 등 주요 이벤트 종료는 물론 대미 투자협상 등 굵직한 외교 현안이 어느 정도 매듭지어진 국면이라는 점에서다.



아울러 대북정보제한 논란이 계속되는 것 역시 정부로서는 부담이 될 수 있다.



결국 이 대통령이 과감한 인적 교체를 통해 여러 잡음을 털어내고 집권 3년차 국정동력 강화를 모색할 수 있다는 게 정치권 일각의 시각이다.

<연합>

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