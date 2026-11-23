최근 국내외 반도체주가 연일 약세를 보이는 가운데 류덕현 청와대 재정기획보좌관이 23일 “예의주시하면서 봐야 하지만 아주 그렇게 비관적으로 보진 않는다”고 밝혔다.

류 보좌관은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “현재의 주식시장이나 외생적인 충격은 일시적일 수 있다”며 “일시적인 엔비디아 문제나 미국의 상황이 구조적인 변화를 가져올 것인가 하는 면에서는 다르게 생각하는 분들이 많다”고 말했다.

류덕현 청와대 재정기획보좌관. 연합뉴스

이어 “AI 혁명은 비가역적인 변화가 분명히 있는 것이고 우리 반도체 회사들이 내년이나 이후까지도 (판매) 예약이 다 돼 있다”며 인공지능(AI) 산업의 성장에 따른 반도체 산업의 중장기 수요를 긍정적으로 전망했다.

반도체 호황을 반영한 내년도 세수 전망과 162조원 규모의 미래대응기금에 대해서도 입장을 밝혔다. 류 보좌관은 “내년 국세 수입 중 법인세가 200조원이 넘고, 그중 절반이 반도체 부문에서 나온다”면서도 “다른 분야에 대한 법인세 부분이 결코 작은 건 아니어서 우리 경제에 대해 상당히 견조한 모습을 반영하고 있다”며 반도체 외 산업의 세수 기반도 강조했다.

미래대응기금 조성에 관해서는 “국가의 미래와 경제의 새로운 탈출구를 위해 잠재성장률을 반등시켜야 할 책임이 있는 것”이라며 기금 마련의 필요성을 설명했다.

그러면서 “새로운 게 아니고 많은 외국 정부에서 이런 성격의 기금을 운용하고 있다”며 해외에서도 유사한 성격의 기금을 운영하고 있다는 점을 덧붙였다.

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