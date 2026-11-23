삼성증권.

삼성증권 홈페이지 내 ‘고객의 소리(VOC)’ 시스템이 외부 해킹 공격을 받아 고객 8241명의 개인정보가 유출됐다.

삼성증권은 지난 21일 홈페이지 VOC 시스템에서 외부 침입 흔적을 발견했으며, 조사 결과 VOC 접수 고객이 업로드한 첨부 파일 중 일부가 외부로 유출된 사실을 확인했다고 23일 밝혔다.

이번 사고로 유출된 개인정보는 총 8241명 규모다. 유출 항목은 이름, 계좌번호, 주소, 연락처, 운전면허번호 등 총 13개 항목이며, 개인별로 유출된 정보의 구체적 범위는 다른 것으로 파악됐다.

삼성증권은 유출 흔적이 홈페이지 내 VOC 시스템을 통해 의견을 접수한 정보에서만 확인됐으며, ‘VOC에 접수하지 않은 고객’과는 무관하다고 선을 그었다.

회사는 사고를 인지한 직후 방화벽을 차단하는 등 긴급 조치를 취하고, 금융감독원과 한국인터넷진흥원(KISA) 등 유관 기관에 사고 사실을 신고했다. 피해 고객들에게는 구체적인 유출 내역을 개별 안내할 방침이다.

삼성증권 측은 “이번 사안을 매우 엄중하게 인식하고 있으며, 현재 전사적 보안 시스템을 재점검하고 강화해 유사 사례가 재발하지 않도록 총력을 기울이고 있다”며 “조사 결과에 따라 실제 피해가 확인될 경우 관련 법령 및 내부 기준에 따라 책임 있는 배상 절차를 이행하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지