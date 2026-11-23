‘이럴 거였으면 뭐하러 영입했나?’

포체티노 효과는 아예 없었다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마우리시오 포체티노 감독의 데뷔전에서 ‘라이벌’ 리버풀에 0-4로 대패했다. 그야말로 대굴욕이다. 이는 1926년 이후 신임 감독의 데뷔전에서 최다 점수차 패배 타이다. 100년 만에 일어난 사건이다.

사진=AFP연합뉴스

포체티노 감독이 이끄는 맨유는 23일(한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 2026~2027시즌 EPL 11라운드 원정에서 리버풀에 0-4로 완패를 당했다. 승점을 챙기는 데 실패한 맨유는 승점 8(1승5무5패)에 그대로 머물며 리그 19위까지 추락했다. 20위로 최하위인 크리스탈 팰리스(2승1무8패·승점 7)와의 승점 차는 단 1에 불과하다. 다음 라운드에서 승점을 챙기지 못할 경우 최하위로 추락할 가능성도 생겼다.

맨유는 올 시즌 초반 부진을 거듭하자 구단 레전드 출신인 마이클 캐릭 감독을 내치고 포체티노 감독을 소방수로 선임하는 급처방을 내렸지만, 맨유의 상태는 감독 하나가 바뀐다고 해결될 문제가 아니었다.

포체티노 감독의 이력은 화려하다. 과거 손흥민과 해리 케인이 뛰던 토트넘을 지휘하며 EPL 준우승과 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 준우승을 차지한 뒤 파리 생제르맹(PSG)과 첼시 등 굵직한 빅 클럽을 이끌었다. 이후엔 미국 대표팀을 맡아 2026 북중미 월드컵에서 16강까지 이끌었다. 이런 이력을 높게 사 맨유 수뇌부는 포체티노 감독을 위기에서 구해줄 소방수로 낙점했지만, 데뷔전에서 대패를 당하며 감독 커리어에 크나큰 흠집이 생겼다.

사진=AP연합뉴스

사진=로이터연합뉴스

팀 훈련을 지휘한지 얼마 되지 않은 포체티노 감독은 스리백 카드를 내세웠다. 수비라인을 높게 유지해 전방부터 리버풀을 압박하는 전술을 들고나왔지만, 이게 패착이 됐다. 센터백 더 리흐트가 리버풀의 최전방 스트라이커 알렉산더 이삭을 놓치면서 1대1 상황을 허용했고, 이를 막으려던 레니 요로가 무리한 수비를 펼치다 반칙이 선언됐다. 주심은 곧장 요로를 퇴장 조치했다.

퇴장을 불사하면서도 득점을 막아보려 했지만, 무용지물이었다. 전반 10분, 도미니크 소보슬라이가 정교한 프리킥 슈팅으로 맨유 골망을 흔들었다. 얼마되지 않아 전반 13분, 리오 은구모하의 크로스를 플로리안 비르츠가 골로 연결하며 리버풀이 순식간에 2-0으로 달아났다.

이미 두 골을 내줬지만, 포체티노 감독은 공격수인 브라이언 음뵈모를 빼고 센터백 자원 해리 매과이어를 투입해 스리백을 유지했다. 수적 열세 속에서 추가 실점을 막기 위한 선택이었지만, 그다지 좋은 선택은 아니었다. 매과이어는 제공권에는 장점이 있지만, 스피드가 느려 리버풀의 빠른 공격진을 막아내는 데 효과적인 수비수가 아니었다.

사진=AP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

이미 패색이 짙어진 맨유는 후반전에도 반등의 기미를 보이지 못했다. 후반 21분, 브래들리 바르콜라의 크로스를 은구모하가 골로 연결하며 사실상 쐐기를 박았다. 후반 37분엔 후방 빌드업 도중 실책을 범했고, 빅토르 무뇨스가 한 골을 추가해 4-0 대승을 완성했다.

이로써 포체티노 감독은 지금으로부터 100년 전인 1926년 랄 힐디치 감독이 볼턴과의 데뷔전에서 0-4로 대패한 이후 100년 만에 맨유 사령탑 데뷔전에서 최다 점수 차 패배를 당한 감독으로 남게 됐다.

사진=AFP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

경기 뒤 포체티노 감독은 요로의 퇴장 판정에 대해 강한 불만을 드러냈다. 포체티노 감독은 “이삭이 공을 제대로 통제하지 못하는 상황이었고, 공은 골키퍼에게 향하고 있었다. 명백한 퇴장 상황이 아니었다”고 주장했다. 이어 요로의 반칙이 퇴장감이라면 맨유의 공격수 브라이언 음뵈모가 제러미 자케의 태클에 걸려 넘어졌던 장면도 페널티킥이 선언됐어야 한다고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지