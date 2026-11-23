미국의 락스타게임즈가 지난 19일(현지시간) 발매한 게임 ‘그랜드 테프트 오토(GTA) 6’와 실제 범죄 발생 확률과의 연관성은 전혀 확인되지 않지만, 무분별한 난폭운전 등을 우려한 현지 경찰이 ‘게임은 게임일 뿐’이라는 취지의 경고를 잇따라 내 관심을 끌고 있다.

지난 22일 서울 시내 한 전광판에 미국 락스타게임즈의 ‘그랜드 테프트 오토(GTA) Ⅵ(6)’ 광고가 표시되고 있다. 연합뉴스

영국 가디언은 “미국 전역의 경찰 당국이 ‘GTA 6’ 출시 후 차량 절도와 폭력 등 범죄 행위들을 실제 거리에서 벌여서는 안 된다며 경고했다”고 20일 보도했다.

미국 애틀랜타 경찰 당국은 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 “‘GTA’는 현실이 아니지만 애틀랜타는 현실”이라며 “게임과 현실에서의 결정을 헷갈려하지 말라(Don't confuse virtual entertainment with real-life decisions)”고 당부했다. 이어 “음주운전이나 차량 절도 등은 현실에서 심각한 결과를 초래한다”며 “게임은 게임에서만 즐겨야 한다”고 강조했다.

텍사스주 경찰도 운전자들에게 운전 중 휴대전화 사용 금지와 제한속도 준수 등 교통 법규 준수를 당부했다. 푸에르트리코 경찰은 게임 속 가상 배경인 ‘바이스시티’를 언급하며 “이 도시가 여러분을 부를지도 모르지만 ‘GTA 6’ 안에서 일어난 일은 ‘GTA 6’ 안에서만 머물러야 한다”고 상기시켰다.

텍사스주 헤이스 카운티의 보안관 사무소는 고속도로 갓길에서 발생한 교통사고를 언급한 후, “고속도로는 ‘GTA’ 이용자들이 모이는 곳이 아니다”라고 표현했다.

농담 섞인 경찰의 메시지도 눈에 띄었다.

그린즈버러 경찰은 ‘엑스(X·옛 트위터)’에서 “‘GTA’가 얼른 출시되어야 여러분이 집에 머물고 우리도 좀 쉴 수 있을 것(let us catch a break)”이라며 글을 올렸다. 오하오이주의 헤브론 경찰서는 게임 속에서 질서 유지에 전념해야 할 가상의 경찰 조직에 당분간 벌어질 혼란에 대한 위로를 전하기도 했다.

락스타게임즈의 ‘GTA 6’는 출시 하루 만에 37억달러(약 5조원)의 매출을 기록했다. 정식 발매 직전까지 예약 판매량은 3250만장에 달했다. 이는 2013년 나온 같은 회사의 ‘GTA 5’가 첫날 기록한 매출 약 8억달러의 다섯 배에 가까운 수치로 역대 비디오게임 1일차 판매 기록을 자체 경신했다.

미디어 분석기관 렌트랙(Rentrak)에 따르면 ‘GTA 6’의 출시 첫날 매출은 전 세계 박스오피스 최고 흥행작 ‘어벤저스: 엔드게임’의 기록도 웃돌았다. 게임은 출시 직후 종합 평점 사이트 메타크리틱(Metacritic)에서 집계 대상 게임 평론가로부터 모두 만점 혹은 이에 근접한 점수를 받으며 평점 99점을 기록, 21세기에 발매된 게임 중 최고 평점을 받았다.

‘GTA 6’는 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S 플랫폼에 먼저 출시됐다. PC 출시 일정은 미정이지만 업계에서는 내년으로 예상하고 있다. 일각에서는 인공지능(AI) 도구를 이용한 코드 분석 및 해킹이 가속화되면서 락스타게임즈가 내년 초에 PC 버전 출시 계획을 앞당길 것이라는 관측도 제기된다.

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