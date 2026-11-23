올겨울 기온이 평년보다 높을 것이란 전망이 나왔다. 1950년 이후 가장 강한 수준의 엘니뇨 영향이다. 다만 북극발 찬 공기가 변수다. 기온 변동 폭이 클 전망이다. 수도권과 강원 지역에는 겨울 가뭄 가능성도 제기됐다.

기상청은 이같은 내용을 담은 겨울철 3개월 전망(12월∼내년 2월)을 23일 발표했다.

쌀쌀한 아침 날씨를 보이는 23일 오전 서울 광화문광장에서 한 시민이 두꺼운 옷차림을 한 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 12월과 2월 기온은 평년보다 높을 확률이 50%다. 1월은 평년보다 높거나 비슷할 확률이 각각 40%로 ‘대체로 높음’이다.

강수량은 12월과 2월이 평년보다 대체로 많고, 1월은 평년 수준으로 예상됐다.

따뜻한 겨울이 전망되는 건 엘니뇨 때문이다. 지난달 엘니뇨 감시구역 해수면 온도는 평년보다 2.6도 높았다. 8∼10월 평균은 2.4도 높았다. 모두 1950년 이후 같은 기간 가장 높은 값이다. 기상청은 다음 달 엘니뇨가 정점을 찍을 것으로 내다봤다.

엘니뇨가 발달하면 열대 서태평양 대류 활동이 줄어든다. 이 영향으로 우리나라 동쪽에 고기압성 순환이 강해진다. 남쪽에서 따뜻하고 습한 공기가 들어온다. 실제 강한 엘니뇨가 나타났던 해인 1997·2015·2023년 겨울 기온은 평년보다 평균 1.2도 높았다. 강수량은 75㎜ 많았다.

변수는 북극이다. 바렌츠해 해빙 면적은 이달 1∼18일 기준 1979년 이후 가장 작았다. 해빙이 줄면 우랄산맥 부근에 고기압이 발달한다. 시베리아 찬 공기가 동아시아로 내려올 수 있다.

기상청이 발표한 겨울철 전망에서 강한 엘니뇨 영향으로 기온이 평년보다 높겠지만 북극발 찬 공기로 기온 변동 폭이 클 수 있다는 내용을 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

북극 성층권에서는 이달 10일 ‘돌연승온’ 현상이 나타났다. 성층권 기온이 급격히 오르고 북극 소용돌이가 약해지는 현상이다. 주로 1∼2월에 나타난다. 이번 발생 시점은 역대 가장 이르다. 기존 기록은 1968년 11월27일이었다. 기상청은 발생 2∼6주 뒤 찬 공기가 중위도로 내려올 가능성이 있다고 했다. 다만 성층권 기온과 바람은 평년 수준으로 빠르게 회복할 것으로 예상했다. 동부 유라시아의 눈덮임이 평년보다 많은 점도 찬 공기 남하 요인으로 꼽혔다.

과거 사례도 같은 흐름을 보인다. 강한 엘니뇨가 나타난 해 겨울에도 월평균 기온은 대체로 평년보다 높았다. 그러나 일시적 한파는 피하지 못했다.

수도권과 강원도에는 가뭄 가능성이 있다. 겨울 강수량이 많을 전망인데도 여름 강수가 크게 부족했던 탓이다.

전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 등 추운 날씨가 이어진 22일 서울 남산을 찾은 외국인이 모자와 장갑을 착용하고 있다.연합뉴스

8월 강수량은 평년 대비 수도권 46.0%, 강원영서 40.9%, 강원영동 54.3%에 그쳤다. 18일 기준 기상가뭄 지역은 전국 33개 시·군이다. 12월 말에는 45개 시·군으로 늘 전망이다. 약한 가뭄 39곳, 보통 가뭄 5곳, 심한 가뭄 1곳이다. 기상청은 강원 일부 지역에 보통·심한 가뭄 가능성이 있다고 밝혔다.

이미선 기상청장은 “올겨울은 강한 엘니뇨 영향으로 전반적으로 평년보다 기온이 높고 강수량은 대체로 많을 것으로 전망되지만, 지역적인 대설과 큰 기온 변동에 따른 피해 예방에 각별히 유의해야 한다”고 했다.

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