이충우 경기 여주시장이 4대강 살리기 사업 기념비 건립을 추진하는 민간단체에 100만원을 납부한 혐의로 공소청에 넘겨졌다.

23일 경기 여주경찰서에 따르면 경찰은 공직선거법상 기부행위 제한 위반 혐의로 이 시장을 수원지방공소청 여주지청에 불구속 송치했다. 이 시장은 민선 8기 여주시장으로 재임하던 지난해 여주 지역에 4대강 살리기 사업 기념비를 세우기 위해 설립된 민간단체에 100만원을 낸 혐의를 받고 있다.

이충우 여주시장. 여주시 제공

경찰은 지난 2월 이항진 전 여주시장 등 상대 정당 관계자들로부터 고발장을 접수해 수사에 착수했다. 경찰은 이 시장을 소환해 납부 경위 등을 조사한 결과, 해당 금품 전달이 공직선거법에서 금지하는 기부행위에 해당한다고 판단했다. 현행 공직선거법은 지방자치단체장 등이 자신의 선거구 안에 있는 개인이나 기관·단체·시설 등에 기부행위를 하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다.

반면 이 시장은 정상적인 회원 활동에 따른 회비 납부라며 혐의를 부인하고 있다. 이 시장은 “당시 기념비 건립 단체의 협조 요청을 받고 선거관리위원회에 질의했으며, 안내에 따라 회원 자격으로 회비를 납부한 것”이라고 해명했다.

앞서 여주시는 해당 기념비 모금과 관련해 읍·면·동과 공무원, 산하기관 등에도 참여를 안내한 것으로 전해졌다. 시는 이 과정에서 강압적 모금 종용은 없었으며, 선관위로부터도 법령에 저촉되지 않는다는 회신을 받았다고 주장했다.

경찰이 기소 의견으로 사건을 넘기면서 100만원의 성격이 ‘정당한 회비’인지 ‘위법한 기부금’인지를 둘러싼 치열한 법리 다툼이 예상된다.

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