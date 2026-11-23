아파트 브랜드 경쟁이 입지와 설계, 고급 마감재를 넘어 입주민의 일상생활로 확대되고 있다. 건설사들이 스마트폰 앱 하나로 이사 예약부터 가전제품 제어, 커뮤니티 시설 이용, 관리비 확인까지 해결하는 주거서비스 플랫폼을 앞다퉈 강화하면서다.

삼성물산 제공

삼성물산은 자체 개발한 홈플랫폼을 다른 건설사 아파트로 넓히고 있다. 현대건설은 입주민의 생활 불편을 직접 해결하는 서비스를 추가했고, GS건설은 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 고령층을 대상으로 앱 활용 교육에 나섰다. 아파트를 짓는 데서 그치지 않고 입주 이후에도 고객과 접점을 유지하려는 움직임이다.

23일 업계에 따르면 삼성물산 건설부문은 지난 20일 서울 송파구 한양건설 서울사무소에서 주거서비스 앱 'LEEPS by 홈닉' 도입을 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 김명석 삼성물산 주택상품마케팅본부장(부사장), 지소영 H&B플랫폼사업팀장(상무), 김헌욱 한양건설 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약으로 한양건설의 아파트 브랜드 립스(LEEPS)에도 삼성물산의 주거서비스 플랫폼 홈닉이 도입된다. 입주민은 스마트폰 앱을 통해 입주 준비부터 실제 거주에 필요한 서비스를 이용할 수 있게 된다.

특히 입주 전부터 서비스를 제공한다는 점이 특징이다.

아파트 계약자는 앱에서 이사 일정을 예약하고, 자신이 선택한 평형의 내부 공간을 3차원 가상현실(3D VR)로 미리 확인할 수 있다. 가구를 어디에 놓을지 살펴보거나 인테리어 계획을 세우는 것도 가능하다. 지정 쇼룸 방문을 예약하면 홈스타일링 상담과 할인 혜택도 받을 수 있다.

입주한 뒤에는 조명 등 사물인터넷(IoT) 기기를 제어하고 커뮤니티 시설을 예약하거나 관리비를 확인할 수 있다.

단지별 적용 환경에 따라 인공지능(AI) 기반 에너지 관리 서비스도 제공된다. 가구별 전력 소비 패턴을 분석해 사용량을 예측하고, 연동된 기기를 자동으로 제어하는 방식이다.

삼성물산의 홈닉은 이미 래미안 브랜드 밖으로 확장되고 있다. 지난 7월에는 HJ중공업과 협약을 맺고 아파트 브랜드 해모로의 신축 사업 가운데 적용 가능한 단지에 '해모로 by 홈닉' 서비스를 제공하기로 했다. 올해 4월에는 서해종합건설과 협력해 '서해그랑블 by 홈닉' 도입도 추진했다.

지난 3일에는 금성백조의 예미지 브랜드에 '예미지 by 홈닉'을 도입하기 위한 협약을 맺었다. 삼성물산은 당시 홈닉 협력 건설사가 21곳으로 늘었다고 밝혔다.

현대건설은 자체 주거 플랫폼 '마이 힐스(my HILLS)'와 '마이 디에이치(my THE H)'를 통해 입주민 생활서비스를 확대하고 있다.

두 플랫폼은 힐스테이트와 디에이치 입주민을 대상으로 분양 정보 확인, 스마트홈 제어, 커뮤니티 시설 예약, 사후서비스(AS) 접수 등을 제공한다.

현대건설은 올해 1월 두 플랫폼의 기능을 개선한 2.0 버전을 선보였다.

주목할 부분은 생활밀착형 서비스다. 새롭게 도입한 'H 헬퍼'는 전담 엔지니어가 입주민 가정을 방문해 배수구를 점검하고 조립식 가구를 설치하거나 커튼과 액자를 달아주는 서비스다. 스마트폰으로 집 안 기기를 제어하는 기능에서 한발 더 나아가 실제 생활에서 발생하는 불편을 해결하는 데 초점을 맞췄다.

기존 아파트 입주민까지 이용 대상을 넓힌 점도 눈에 띈다.

현대건설은 정부24 주민등록등본 연동 기술을 활용해 관리사무소의 별도 승인 없이 입주민 인증을 받을 수 있도록 했다. 현대홈타운 등 기존 단지 입주민도 단지 소통 게시판과 중고거래 기능인 'H 나눔터' 등 핵심 서비스를 무료로 이용할 수 있다.

입주민이 거주 단지를 넘어 지역이나 전국 단위로 관심사를 공유하는 '단지 모임' 기능도 추가했다.

GS건설은 통합 주거서비스 앱 '자이홈'을 통해 스마트홈 기능과 아파트 생활서비스를 하나로 묶었다.

자이홈에서는 집 안 전자제품을 원격으로 제어하고 공동현관을 출입하거나 방문 차량을 등록할 수 있다. 커뮤니티 시설 예약도 가능하다.

GS건설은 과거 입주자 사전점검과 AS 등을 담당하는 앱, 스마트홈 기능을 제공하는 앱을 별도로 운영했지만 자이홈을 통해 관련 기능을 통합했다.

앱 기능을 확대하는 데 그치지 않고 실제 이용률을 높이기 위한 교육에도 나섰다.

GS건설은 지난 10월 자이 아파트에 거주하는 고령 입주민 500여명을 대상으로 '자이 시니어 온보딩'을 진행했다. 고령 입주민 비중이 높은 3개 단지를 선정해 직원들이 앱 설치부터 회원가입, 세대 연결, 공동현관 출입, 방문 차량 등록 등을 일대일로 설명했다.

디지털 서비스가 늘어나더라도 스마트폰 사용에 익숙하지 않은 입주민은 편의 기능을 제대로 활용하기 어렵다는 점을 고려한 조치다.

GS건설은 신규 단지에서는 입주 초기와 커뮤니티 시설 개장 시점에, 기존 단지에서는 고령층 비중과 고객 수요를 고려해 관련 교육을 확대할 계획이다.

세 건설사의 접근 방식에는 차이가 있다.

삼성물산은 홈닉을 다른 건설사에도 공급하며 플랫폼 적용 범위를 넓히고 있다. 현대건설은 기존 입주 단지까지 서비스를 확대하면서 집 안의 생활 불편을 해결하는 기능을 강화했다. GS건설은 통합 앱 구축에 이어 고령층의 실제 사용을 돕는 데 집중하고 있다.

공통점도 있다. 계약과 입주, 생활 관리까지 하나의 앱으로 연결해 입주민이 아파트 브랜드의 서비스를 지속적으로 이용하도록 한다는 점이다.

건설사들이 내세우는 기능이 실제 주거 만족도로 이어질지는 입주 이후 운영에 달려 있다. 커뮤니티 시설 예약이 얼마나 편리한지, 기기 연동이 안정적으로 작동하는지, 고령 입주민도 불편 없이 사용할 수 있는지가 경쟁력을 가르는 기준이 될 전망이다.

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