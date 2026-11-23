DL이앤씨가 공사비 2조원 규모의 서울 성동구 성수2지구 재개발 사업 시공사로 선정됐다.

DL이앤씨는 지난 21일 열린 성수2지구 재개발정비사업 시공사 선정 총회에서 전체 투표수 757표 중 688표를 얻어 시공사로 선정됐다고 23일 밝혔다.

‘아크로 성수’ 투시도. DL이앤씨 제공

성수2지구 재개발은 서울 성동구 성수동 한강변 일대에 총공사비 2조137억원을 투입해 지하 6층∼지상 최고 62층, 9개 동, 2350가구 규모의 아파트를 짓는 사업이다.

DL이앤씨는 단지명으로 ‘아크로 성수’를 제안했다. 글로벌 건축·엔지니어링 기업 아르카디스와 함께 한강 조망을 극대화한 설계를 마련했다. 초고층 구조 설계에는 영국 에이럽, 조경과 경관조명에는 각각 마사 슈워츠 파트너스와 독일 리히트 쿤스트 리히트가 참여한다. 단지에는 펜트하우스와 테라스하우스 등 특화 평면을 적용하고, 실내 인피니티풀과 다이닝 시설 등을 갖춘 입주민 커뮤니티 공간 ‘클럽 아크로’도 조성할 계획이다.

DL이앤씨 관계자는 “글로벌 설계 역량과 아크로의 주거 철학을 총동원해 성수의 미래가치를 이끄는 상징적인 랜드마크를 완성하겠다”고 말했다.

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