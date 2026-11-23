이부진 호텔신라 사장의 아들이 성인이 된 뒤 아버지의 성인 ‘임씨’에서 어머니의 성인 ‘이씨’로 바꾼 것으로 알려졌다.
23일 재계에 따르면 이 사장의 아들은 지난 8월 성인이 된 이후 어머니의 성본으로 변경해 달라며 서울가정법원에 성본 변경 허가를 신청했다. 서울가정법원 가사21단독은 지난 10월 말 해당 신청을 받아들여 성본 변경을 허가한 것으로 전해졌다.
민법 제781조 제6항은 자녀의 복리를 위해 필요한 경우 부모 또는 자녀의 청구에 따라 법원의 허가를 받아 성과 본을 변경할 수 있도록 규정하고 있다. 성본을 변경하더라도 법률상 친자관계는 그대로 유지된다.
성본 변경 제도는 호주제 폐지에 따라 개정된 민법이 시행된 2008년 도입됐다.
이 사장은 임우재 전 삼성전기 고문과 1999년 결혼했으나 이혼 소송 끝에 2020년 1월 대법원 판결로 이혼이 확정됐다. 당시 법원은 이 사장에게 아들의 친권과 양육권을 인정했다.
이 사장의 아들은 올해 2월 휘문고를 졸업하고 서울대 경제학부에 입학했다.
어머니의 성을 따르려는 성본 변경 신청 비율도 높아지고 있다. 김선화 박사의 2025년 서울대 법학박사 학위논문 ‘관행 및 제도로서의 부성주의에 관한 법사회학적 연구’에 따르면, 전국 가정법원 성본 변경 사건 919건을 표본 분석한 결과 친모의 성본으로 변경하려는 신청 비율이 2019년 42%에서 2021년 48%, 2023년 60%로 높아졌다.
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