이부진 호텔신라 사장의 아들이 성인이 된 뒤 아버지의 성인 ‘임씨’에서 어머니의 성인 ‘이씨’로 바꾼 것으로 알려졌다.

23일 재계에 따르면 이 사장의 아들은 지난 8월 성인이 된 이후 어머니의 성본으로 변경해 달라며 서울가정법원에 성본 변경 허가를 신청했다. 서울가정법원 가사21단독은 지난 10월 말 해당 신청을 받아들여 성본 변경을 허가한 것으로 전해졌다.

지난 2월26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 입학식에서 홍라희 리움미술관 명예관장(오른쪽)이 아들을 안아주는 모습을 바라보고 있는 이부진 호텔신라 사장(왼쪽). 연합뉴스

민법 제781조 제6항은 자녀의 복리를 위해 필요한 경우 부모 또는 자녀의 청구에 따라 법원의 허가를 받아 성과 본을 변경할 수 있도록 규정하고 있다. 성본을 변경하더라도 법률상 친자관계는 그대로 유지된다.

성본 변경 제도는 호주제 폐지에 따라 개정된 민법이 시행된 2008년 도입됐다.

이 사장은 임우재 전 삼성전기 고문과 1999년 결혼했으나 이혼 소송 끝에 2020년 1월 대법원 판결로 이혼이 확정됐다. 당시 법원은 이 사장에게 아들의 친권과 양육권을 인정했다.

이 사장의 아들은 올해 2월 휘문고를 졸업하고 서울대 경제학부에 입학했다.

어머니의 성을 따르려는 성본 변경 신청 비율도 높아지고 있다. 김선화 박사의 2025년 서울대 법학박사 학위논문 ‘관행 및 제도로서의 부성주의에 관한 법사회학적 연구’에 따르면, 전국 가정법원 성본 변경 사건 919건을 표본 분석한 결과 친모의 성본으로 변경하려는 신청 비율이 2019년 42%에서 2021년 48%, 2023년 60%로 높아졌다.

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