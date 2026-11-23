은행연합회의 차기 회장으로 박종복 전 SC제일은행장이 내정됐다. 은행연합회 회장후보추천위원회(이하 회추위)는 23일 세 번째 회의를 열고 5명의 회장 후보군 가운데 박 전 행장을 최종 후보로 선정했다.

회추위는 “박 후보자는 금융산업에 대한 폭넓은 이해와 탁월한 통찰력을 바탕으로 은행산업이 당면한 현안을 해결하고 대내외 불확실성에 직면한 은행산업의 발전에 기여할 적임자”라고 평가했다.

은행연합회 차기 회장으로 내정된 박종복 전 SC제일은행장.

1955년생인 박 후보자는 충북 청주 출생으로 청주고와 경희대 경제학과를 졸업했다. 1979년 제일은행에서 은행원 생활을 시작한 뒤 한국스탠다드차타드은행 리테일금융총괄본부 부행장 등을 거쳐 2015년부터 약 10년간 SC제일은행장을 4차례 연임하며 국내 은행권 ‘최장수 행장’으로 꼽혔다.

앞서 13일 공개된 회추위의 후보 명단(가나다 순)에는 김한조 전 외환은행장, 박종복 전 SC제일은행장, 손병환 전 NH농협금융지주 회장, 윤종규 전 KB금융지주 회장, 윤종원 전 IBK기업은행장, 이원덕 전 우리은행장(이상 가나다 순) 등이 포함됐다. 그러나 윤종원 전 IBK기업은행장의 경우 명단 발표 이후 스스로 후보에서 빠지겠다며 고사 의사를 밝혔다.

연합회는 오는 26일 차기 회장 선출을 위한 사원총회를 개최할 예정이다.

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