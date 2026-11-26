한 해 동안 먹을 음식을 마련하기 위해 온 가족이 한자리에 모이는 풍습은 국가를 초월해 존재한다. 대표적으로 한국에서는 겨울을 앞두고 김치를 담그며 이탈리아 남부에서는 여름철 토마토를 손질해 1년 치 소스를 만든다. 계절과 식재료는 다르지만, 함께 어우러져 앞으로 먹을 음식을 준비하고 나누는 두 나라의 식문화를 살펴봤다.

김장하는 모습과 토마토소스. 클립아트코리아

◆ 함께 담그고 나누는 김장…유네스코도 인정한 가치

길고 혹독한 겨울을 나는 한국인에게 김장은 익숙한 월동 준비다.

그렇지만 과거 김장 준비는 겨울 직전에만 국한되지 않고 사계절 내내 이어졌다. 봄에 소금의 간수를 빼고 마늘을 말리는 것에서 시작해 여름철 고춧가루 마련, 가을철 멸치액젓 숙성과 배추·무·갓·파 수확으로 연중 이어진다. 오늘날에는 절임배추와 시판 양념 속을 활용하는 방식으로 보편화했다.

김장 관련 기록은 고려 시대까지 거슬러 올라간다. 고려 문신 이규보(1168∼1241)의 ‘동국이상국집’에는 “무를 소금에 절여 구동지(舊冬至)를 대비한다”는 구절이 있으며 채소 가공품을 저장하던 ‘요물고’ 기록도 남아 있다. 조선 후기 실학자 정약용의 둘째 아들 정학유가 지은 가사집 ‘농가월령가’ 역시 “무, 배추 캐어 들여 김장하겠다”라는 문장이 실려 있다.

오늘날 역할 분담의 경계는 옅어졌지만, 과거에는 가족과 친족이 한데 모여 일손을 보태며 저마다 할 일을 나눴다. 보통 여성들이 김치를 담그면 남성들이 구덩이를 파고 김칫독을 묻는 방식이었다. 과학이 발전하면서 김칫독을 땅에 묻는 일은 드물어졌고 이제는 김치냉장고가 이를 대신한다.

김장을 마친 뒤, 수육을 삶아 배추의 노란 속잎, 양념과 함께 쌈을 싸 먹는 풍경은 오늘날까지도 친숙하게 이어지고 있다. 여기에 형편이 어려운 이웃이 있다면 김치를 나누는 공동체 문화도 자리 잡아 왔다. 이처럼 세대를 걸쳐 가족이 함께하고 이웃에 정을 나누는 김장은 그 가치를 인정받아 2013년 유네스코 인류무형문화유산에도 이름을 올렸다.

토마토소스로 만든 스파게티와 미트볼. 클립아트코리아

◆ 김장처럼 1년 치 한꺼번에…이탈리아 ‘소스의 날’

이와 비슷한 풍경은 이탈리아 남부에서도 찾아볼 수 있다. 이탈리아에서는 1년 치 먹을 토마토소스를 한꺼번에 만드는 날이 있다. 한국의 김장처럼 별도로 정해진 명칭은 없으나 현지에서는 흔히 ‘소스의 날’이나 ‘토마토 퓌레의 날’로 불리는 경향이 있다. 토마토 퓌레는 신선하고 잘 익은 토마토의 껍질과 씨를 분리해 곱게 간 소스를 의미한다. 이 토마토 퓌레는 스파게티, 피자, 미트볼 등 한국의 김치와 같이 각종 요리에 폭넓게 쓰인다.

작업은 토마토 제철인 7∼8월에 주로 이뤄지며 꼬박 하루가 걸린다. 집안마다 방식은 조금씩 다르지만, 먼저 토마토를 깨끗이 씻어 꼭지를 뗀다. 이후 토마토를 끓는 물에 30초 정도 데친 뒤 껍질을 벗긴다. 껍질을 깐 토마토는 믹서로 갈거나 손으로 잘게 으깬 후 수분이 충분히 졸아들 때까지 2∼3시간 끓인다. 걸쭉하게 졸아들면 소독한 유리병에 옮겨 담는데 이때 병 입구에 소스가 묻지 않도록 반드시 깔때기를 사용한다. 취향에 따라 바질을 첨가하기도 한다. 뚜껑까지 단단히 잠근 후에는 김치를 땅속 김장독에 넣어두듯 서늘하고 건조한 지하실이나 창고에 보관한다.

한국과 같이 역할 구분은 점차 사라지고 있지만, 소스를 만드는 날이면 온 가족이 힘을 합친다. 주로 어린아이들은 병에 바질을 넣고 여자들이 토마토를 손질하면 남자들은 기계를 다루는 편이다. 집안의 가장 어른은 냄비 앞을 지키며 소스의 간을 살피기도 했다. 소스가 완성되면 갓 만든 소스로 스파게티를 요리해 함께 맛을 확인한다.

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