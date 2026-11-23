쌍용건설이 공사비 2381억원 규모의 부산 거제2구역 재건축정비사업을 수주했다.

쌍용건설은 지난 19일 열린 부산 거제2구역 재건축정비사업 시공사 선정총회에서 시공사로 선정됐다고 23일 밝혔다.

부산 거제2구역 재건축 사업 조감도. 쌍용건설 제공

이번 사업은 부산 연제구 거제동 129-1번지 일대 약 2만250㎡ 부지에 지하 3층~지상 37층, 아파트 4개 동 587가구와 부대복리시설을 짓는 사업이다.

사업지는 부산 도시철도 1호선과 동해선 환승역인 교대역 인근에 있다. 주변에 부산교육대학교와 초·중·고교가 있고 사직동 학원가도 가깝다. 온천천 산책로와 홈플러스, 메가마트, 동래시장 등도 인접해 있다.

쌍용건설은 올해 서울 노량진 은하맨션 가로주택정비사업(1328억원), 마포 창전동 가로주택정비사업(1213억원)에 이어 이번 사업까지 수주했다. 이들 3개 사업의 공사비는 총 4922억원이다.

쌍용건설 관계자는 “그동안 축적한 고급 건축물 시공 경험과 기술력을 바탕으로 지역을 대표하는 주거단지를 조성하겠다”며 “앞으로도 서울과 수도권은 물론 지방 광역시에서도 사업성이 우수한 도시정비사업을 선별적으로 수주하겠다”고 말했다.

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