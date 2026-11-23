강원 화천군이 한국마사회 본부와 경마공원 유치전에 뛰어들었다. 군은 풍부한 산림자원을 활용한 생태 승마공원 조성을 제안했다.

김세훈 화천군수는 지난 21일 경기 과천시 한국마사회를 찾아 마사회 본부와 경마공원 이전, 생태승마공원 조성 대상지로 화천군 간동면 간척리를 적극 검토해 줄 것을 요청했다고 밝혔다.

김세훈 화천군수가 지난 21일 경기 과천시 한국마사회를 찾아 마사회 본부 유치 제안서를 전달했다. 화천군 제공

김 군수는 이날 화천군의 유치 당위성과 입지 경쟁력, 경제성을 설명했다.

화천군의 유치 명분 중 핵심은 균형발전이다.

화천군은 오랜 세월 국가안보를 위해 중복 규제를 받아온 곳이다. 이재명 대통령이 ‘특별한 희생에 대한 특별한 보상’을 수차례 약속한 접경지역이기도 하다.

간동면 간척리 일대 즉시 활용 가능한 군유지 30만평 이상과 인접한 10만평 이상 국유림이 있어 대규모 부지 확보가 가능한 것도 큰 장점이다.

마사회 본부, 경마 공원 이전뿐 아니라 생태 승마 공원 조성이 동시에 추진되기에 충분한 규모다.

마사회 관련 시설의 집적화와 복합 휴양 시설 조성이 가능하다는 의미다.

화천 입지와 여건은 경마가 세대를 아우르는 여가 산업으로 변화하는 추세와도 잘 들어맞는다.

수도권이나 남부권에 비해 토지 매입비 부담이 적은 것도 장점 중 하나다.

교통 여건 역시 매력적이다. 간동면 간척리에는 2029년 동서고속화철도 화천역이 들어선다.

화천역이 건립되면 서울 용산역까지 60분대 이동이 가능해진다. 중앙고속도로와 춘천 외곽 도로, 배후령 터널에서 간척리까지 이어지는 도로망도 곧고 넓다.

김세훈 화천군수는 “유치가 쉽지는 않겠지만 화천군이 최적의 대상지라는 점을 적극적으로 알려 나가고 있다”고 했다.

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