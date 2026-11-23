3기 신도시 첫 입주 단지인 인천 계양구 ‘계양신도시루시안트’ 아파트 사이로 신도시 부지 조성 공사가 진행되고 있다. 연합뉴스

12월 전국에서 아파트 1만 6486세대가 집들이를 시작하며, 특히 인천 계양지구에서 3기 신도시 첫 입주가 시작된다. 전체 입주 물량은 전월보다 45.1% 늘었으나, 지난해 같은 기간과 비교하면 절반 수준으로 줄어든 규모다.

23일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 2026년 12월 전국 아파트 입주 예정 물량은 22개 단지, 총 1만 6486세대로 집계됐다. 권역별로는 수도권 7680세대, 지방 8806세대가 입주한다. 전월(1만 1365세대) 대비 수도권은 48.6%, 지방은 42.1% 각각 증가했다. 반면 전년 동월(3만 2343세대)과 비교하면 수도권은 66.5%, 지방은 6.5% 감소한 수치다.

시도별로는 인천(3812세대)과 부산(3686세대)에 물량이 집중됐다. 두 지역의 합산 입주 물량은 7498세대로, 12월 전국 전체 물량의 45.5%를 차지한다.

◆ 3기 신도시 첫 입주 시작…인천 계양 1285세대 집들이

이번 달 부동산 시장의 가장 큰 관심사는 인천 계양지구에서 시작되는 3기 신도시 첫 입주다. 인천 계양구 동양동 일대 계양신도시루시안트(A2블록·747세대)와 계양리프포레(A3블록·538세대) 등 총 1285세대가 입주민을 맞는다. A2블록은 공공분양 단지이며, A3블록은 신혼희망타운 공공분양 359세대와 행복주택 179세대로 구성됐다.

정부가 추진해 온 3기 신도시 주택 공급 정책이 실제 입주로 이어지는 첫 사례라는 점에서 의미가 있다. 공공분양과 행복주택 입주가 동시에 진행되면서 수도권 실수요자의 주거 선택지가 넓어질 것으로 보인다. 인천 계양을 시작으로 후속 3기 신도시 역시 순차적으로 입주에 돌입한다. 부천 대장과 고양 창릉은 2027년 말쯤, 남양주 왕숙은 2028년쯤, 하남 교산은 2029년쯤 첫 입주가 예정돼 있다.

◆ 수도권 7680세대 입주…인천 쏠림 현상 뚜렷

수도권 전체 입주 물량 7680세대 가운데 절반에 가까운 49.6%(3812세대·5개 단지)가 인천에 몰렸다. 계양지구 외에 서해구 연희동 인천연희공원호반써밋파크에디션(1370세대)이 수도권 단일 단지 중 최대 규모로 입주한다. 검단구 원당동 호반써밋아라(905세대)와 미추홀구 용현동 재건축 단지인 용현우방아이유쉘센트럴마린(252세대)도 집들이를 시작한다.

경기는 3개 단지, 2965세대가 입주해 전월(5097세대)보다 41.8% 줄었다. 성남시 수정구 창곡동 위례자이더파크(1309세대), 고양시 일산동구 장항동 한강풍경채어바니티(1184세대), 용인시 기흥구 서천동 영통역자이프라시엘(472세대)이 입주를 앞뒀다.

서울은 2개 단지, 903세대가 공급된다. 동작구 상도동 힐스테이트동작시그니처(608세대)와 구로구 개봉동 재건축 단지인 개봉루브루(295세대)다.

◆ 지방 8806세대 공급…부산 우암동 2205세대 전국 최대

지방에서는 12개 단지, 8806세대가 입주한다. 지역별로는 부산이 3686세대(4개 단지)로 가장 많고, 전남·광주 1786세대, 전북 1233세대, 충남 1140세대, 강원 561세대, 울산 400세대 순이다.

부산 남구 우암동 재개발 단지인 해링턴마레(2205세대)는 12월 전국 입주 단지 중 규모가 가장 크다. 금정구 부곡동 더샵금정위버시티(994세대)와 부산진구 가야동 힐스테이트가야1단지(406세대)·2단지(81세대)도 입주를 시작한다.

전남·광주권에서는 광주 북구 매곡동 힐스테이트중외공원2블록(785세대)·3블록(681세대)과 남구 월산동 두산위브트레지움월산(320세대)이 입주한다. 전북은 군산시 지곡동 군산레이크시티아이파크(722세대)와 익산시 부송동 익산부송아이파크(511세대) 2개 단지가 집들이한다. 이 밖에 충남 아산시 탕정면 더샵탕정인피니티시티1차(1140세대), 강원 강릉시 견소동 강릉모아미래도오션리버(561세대), 울산 중구 다운동 다운한양립스더퍼스트하임(400세대)이 입주 명단에 이름을 올렸다.

김은선 직방 빅데이터랩실 랩장은 “공공분양과 행복주택 입주가 함께 시작되면서 수도권 실수요자의 주거 선택지가 넓어지고, 후속 지구도 입주 일정에 맞춰 각 생활권에 새 주택을 더할 예정이다”라며 “최근 전셋값이 오르는 가운데, 연말에는 새 아파트 입주를 계기로 기존 세입자의 이동과 주변 전세 매물에 어떤 변화가 나타나는지 살펴볼 필요가 있다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지