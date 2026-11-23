국내 주요 대기업의 올해 3분기 누적 영업이익이 1년 새 3배 넘게 늘었지만 기부금은 오히려 줄었다.

고층 업무용 빌딩을 아래에서 올려다본 모습. 국내 주요 대기업의 올해 3분기 누적 영업이익은 지난해보다 234.4% 늘었지만, 기부금은 오히려 2.0% 감소한 것으로 나타났다. 기사 특정내용과 무관. unsplash

조사 대상 기업 10곳 중 6곳이 기부금을 줄였고, 영업이익이 늘고도 기부금을 줄인 곳은 102곳이었다. 삼성전자는 기부금을 가장 많이 늘렸고 LG생활건강과 SK하이닉스는 많이 줄였다.

23일 기업데이터연구소 CEO스코어가 매출 상위 500대 기업 중 기부금 내역을 공시한 250곳을 조사한 결과, 이들 기업의 올해 3분기 누적 기부금은 1조3330억원이었다. 지난해 같은 기간(1조3607억원)보다 277억원(2.0%) 줄었다.

같은 기간 영업이익은 176조4046억원에서 589조8554억원으로 413조4508억원(234.4%) 늘었다.

250곳 가운데 기부금을 줄인 기업은 155곳(62.0%)이다. 이 중 102곳은 영업이익이 늘었는데도 기부금을 줄였다. SK하이닉스, 한국수력원자력, 한국가스공사, LG생활건강, 한화에어로스페이스 등이 여기에 해당한다.

반도체 호황으로 이익이 급증한 삼성전자와 SK하이닉스를 빼도 결과는 같았다. 나머지 248곳의 영업이익은 29조3626억원(23.5%) 늘었고, 기부금은 360억원(3.0%) 줄었다.

기부금을 가장 많이 늘린 곳은 삼성전자다. 3분기 누적 기부금은 1307억원으로 지난해 같은 기간(1104억원)보다 203억원 늘었다. 기부금 총액도 조사 대상 가운데 가장 많았다.

HD현대중공업은 기부금을 421억원으로 99억원 늘려 증가액 2위에 올랐다. 이마트는 119억원에서 189억원으로 70억원, 하나은행은 332억원에서 398억원으로 66억원 늘렸다. 한화토탈에너지스(57억원), 부산은행(53억원), 한전KPS(47억원), 셀트리온(46억원), 포스코홀딩스(41억원), LIG디펜스앤에어로스페이스(39억원)가 뒤를 이었다.

기부금을 가장 많이 줄인 곳은 LG생활건강이다.

3분기 누적 기부금은 198억원으로 1년 전보다 147억원(42.7%) 줄었다. LG생활건강은 지난해 연결 기준 영업이익이 1707억원으로 전년보다 62.8% 줄었다. 올해 3분기 누적 영업이익은 2810억원으로 15.5% 늘었지만 기부금은 줄었다.

AI 반도체 호황으로 사상 최대 실적을 낸 SK하이닉스의 기부금은 469억원이었다. 지난해 같은 기간(589억원)보다 120억원(20.4%) 적다. 지난해에는 기부금을 179억원 늘려 증가액 1위였지만, 올해는 감소액 2위가 됐다.

우리은행(83억원), 기아(68억원), 한국수력원자력(66억원), GS리테일(55억원), 삼천리(50억원), 하나금융지주(46억원), 한화생명(45억원), SK텔레콤(43억원)도 기부금을 줄였다.

기부금 총액은 삼성전자 다음으로 한국전력공사(1102억원)와 현대자동차(1058억원)가 많았다. 두 회사는 지난해에 이어 1000억원을 넘겼다. 이어 기아(493억원), 포스코(487억원), SK하이닉스, HD현대중공업, 하나은행, 한국수력원자력(241억원), 기업은행(225억원) 순이었다.

SK하이닉스 관계자는 “기부금은 사업별 추진 일정과 집행 시점에 따라 분기별로 차이가 발생할 수 있다”며 “올해 준비한 사업들이 4분기에 진행되면 연간 기부금 규모는 지난해보다 증가할 것”이라고 말했다.

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