공정거래법에는 거래상 지위 남용행위라는 불공정 거래행위 유형이 있다. 이 규정은 거래관계에서 경제적 강자의 약자에 대한 소위 ‘갑질 행위’를 규율하는 규정이다. 하도급법, 가맹사업법, 대규모유통업법, 대리점법 같은 갑을관계를 규율하는 법의 모델이 된다.

하도급 관계 등과 관련해 일정한 요건에 해당하면 거래상 지위가 인정된다고 전제하고 법 내용을 구성한 것이다. 물론 대규모유통업법은 거래상 우월적 지위 여부를 별도로 판단하도록 하고 있으나, 납품업체가 대기업이어도 대규모 유통업체의 거래상 우월한 지위를 인정하는 것이 공정거래위원회 실무나 판결의 태도다.

공정거래법에서 거래상 지위를 판단하는 기준으로 두 가지를 사용하고 있다. 즉 ‘계속적인 거래관계’와 ‘거래 의존도’를 중요한 판단 기준으로 삼아 왔다. 다만 일회성 거래라 하더라도 일방이 그 관계에서 이탈할 수 없을 때 등에는 거래상 지위가 인정될 수 있다.

거래상 지위 남용행위 관련 대부분의 사건에서는 규모가 큰 기업이 작은 기업들을 상대로 이런 행위를 한다. 작은 기업(예를 들어 협력업체)은 큰 기업에 거래상 종속적인 위치에 있는 것이 대부분이기 때문이다.

최근 거래 의존도에 대해 통상의 경우와는 다른 대법원 판결이 나와 시선을 끌고 있다.(2026. 10. 27 선고 2026두31449 판결, 시정명령 및 과징금 납부명령 취소)

공정위는 2023년 스마트 기기 제조사에 부품을 공급하는 사업자의 스마트 기기 제조사에 대한 거래상 지위 남용행위에 대해 시정명령과 과징금을 부과했다. 이에 대해 부품 공급사는 취소소송을 제기했다.

원심인 서울고등법원(2026. 5. 13. 선고 2023누65275 판결)은 다음의 네 가지 이유를 들어 이 사건 위반행위 당시 원고들의 스마트 기기 제조사 ooo에 대한 거래상 지위가 인정된다고 판단하였다.

먼저 이 사건 부품은 ooo이 생산하는 스마트 기기의 성능을 좌우하는 핵심 부품으로, 원고들이 이 사건 부품 시장에서 1위 사업자의 지위에 있었고 원고들 또한 ooo이 이 사건 부품을 대부분 원고로부터 구매하고 있어 이 사건 장기계약 체결을 거부할 수 없을 것이라고 전망하였다.

아울러 ooo은 원고들이 공급하는 이 사건 부품의 탑재를 전제로 스마트 기기 설계, 생산 라인 배치, 인증 취득 등을 진행하였기 때문에 원고들이 생산하는 이 사건 부품을 다른 부품으로 대체하려면 상당한 시간이 소요되고 전환비용도 막대하였을 것으로 추인된다는 점도 들었다.

또 스마트 기기의 판매주기 및 대체 부품으로의 전환에 소요되는 시간 등 스마트 기기 생산·판매의 특성을 고려하면 ooo의 입장에서 대체 부품으로의 전환이 현실적으로 매우 어려웠을 것으로 보이는 점, ooo은 원고들과의 이 사건 부품 거래 중단에 따른 손실을 피하기 위해 원고들의 장기계약 체결 요구를 수용할 수밖에 없는 상황에 처해 있었던 점도 이유로 들었다.

이 사건 위반행위 당시 원고들의 자산총액이나 매출액이 ooo에 비해 상대적으로 적었다는 사정만을 이유로 원고들의 ooo에 대한 거래상 지위를 바로 부정할 수 없다고 판단한 것이다.

이어서 서울고법은 불이익 제공행위와 부당성을 인정하였고, 대법원은 이러한 고등법원의 판결을 인용하였다. 동 판결은 거래상 지위를 판단할 때 거래 의존도는 회사 규모나 매출액 등 기준에 획일적으로 구속되기보다는 해당 거래의 특성 등을 종합적으로 고려해야 한다는 점을 말해 주고 있다. ‘을’의 위치에 있는 회사도 거래 성격에 따라 ‘갑’에 대해 우월한 시장 지위를 가질 수 있다.

신동권 법무법인 바른 고문(전 공정거래조정원장) dongkweon.shin@barunlaw.com

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