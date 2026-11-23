충북도가 추진 중인 지역특화형 비자 사업이 성과에도 일부 획일적인 규제에 발목이 잡혀 제도 개선이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.



22일 도에 따르면 올해 들어 지난달 말까지 도내 6개 인구감소지역(제천·보은·옥천·영동·괴산·단양)에 추천한 지역특화형 비자 대상자는 총 517명이다. 지역특화형 비자는 인구감소지역 등의 외국인 정착을 유도하기 위해 지자체장의 추천을 받은 외국인에게 지역 거주·취업 등 조건으로 체류 특례를 부여하는 제도다.



유형별로는 숙련기능인력(E-7-4R) 283명, 지역우수인재(F-2-R) 218명, 재외동포(F-4-R) 16명이다. 시·군별로는 F-2-R의 경우 제천 69명, 보은 50명, 단양 37명, 옥천 29명, 괴산 18명, 영동 15명이 추천됐다. E-7-4R은 옥천 89명, 제천 63명, 보은 62명, 괴산 42명, 영동 18명, 단양 9명 순이며 F-4-R은 제천에서만 16명이 추천됐다.



이처럼 현장의 인력난 해소 성과에도 규제가 발목을 잡고 있다는 지적이다. 특히 F-2-R 선발 시 특정 국가 출신 비율을 30% 이내로 묶어둔 규정은 지역·업종별 채용 수요가 특정 국가에 쏠리는 현실을 외면했다는 평가다. 지자체 추천과 출입국관서 심사 과정에서 동일 서류를 반복 제출하는 행정 부담도 개선 과제로 꼽힌다.



도는 최근 정부에 △특정 국가 추천 비율 상한 50% 상향 또는 폐지 △출입국관서 심사 연계 및 중복 서류 간소화를 건의했다. 도 관계자는 “외국인 주민의 안정적 정착·자립을 위한 사회통합 지원을 강화하겠다”고 말했다.

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