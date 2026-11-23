세종시민의 책 대출량이 전국 1위를 기록했다.



22일 국립중앙도서관이 2023년 10월부터 올해 9월까지 최근 3년간 전국 1618개의 공공도서관의 대출량 3억7000만건을 분석한 결과에 따르면 세종시의 1인당 연간 대출권수는 6.07권이었다. 이는 전국 평균 2.43권의 2배가 넘는 수치이다. 세종에 이어 연간 대출권수가 많은 시·도는 대구(2.98권)와 서울(2.91권), 경기(2.83권) 등이다.



세종시는 모든 연령대에서 전국 대출량 1위를 차지했다. 반면 서울은 유아·청소년, 50·60대 이상의 연령대에서 대출이 많았다. 대구는 영·유아와 30·40대, 제주는 20대에서 대출량이 제일 높았다.



시간대별 대출 비중은 평일이 70.0%, 오후 6시 이후 저녁 시간이 15.2%로 전국에서 가장 높았다.



주말 대출량과 평일 대출량의 차이도 적었다. 세종시의 주말과 평일 대출량 차이는 1.07배로 전국에서 가장 작은 대출격차를 보였다.



공공도서관이 전국 대출자들의 연령대별 관심 도서를 분석해보니 20∼60대의 전체 연령대의 관심은 ‘금융’ 분야였다. 30∼40대는 육아, 50∼60대는 불교·중국역사 분야 대출이 가장 높았다. 대출을 많이 하는 성별은 여성으로 62.0%였다. 연령은 아동·어린이와 30·40대로 77.4%를 보였다. 대출이 가장 많은 달은 1월(9.5%)이었다.



세종시는 각 복합커뮤니티센터마다 운영하는 공공도서관과 쉽게 대출하고 반납하는 시스템도 독서율을 높인 요인으로 풀이했다.



조상호 세종시장은 “앞으로도 공공도서관 중심의 지원을 확대하겠다”고 말했다.

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