정부의 수도권 주택공급 대책에 따라 경기 과천 경마공원 이전이 추진되면서 도내 시·군들의 유치전이 뜨겁게 달아오르고 있다. 연간 500억원에 달하는 레저세 수입과 대규모 관광·고용 효과를 노리고 31개 시·군 중 절반에 육박하는 14곳이 도전장을 내민 가운데 이천시가 파격적 행·재정 지원책을 내세워 기선 제압에 나섰다.



22일 각 지자체에 따르면 가장 발 빠르게 움직인 곳은 이천시다. 최근 5개 읍·면의 유치 신청과 입지 타당성 검토를 거쳐 남부권 장호원읍 노탑리 일원(약 150만㎡)을 최종 후보지로 확정했다. 장호원읍은 KTX 감곡장호원역과 중부·영동고속도로, 국도 3·38호선이 교차해 수도권은 물론 충청·강원권 수요까지 흡수할 수 있는 광역 교통의 요충지다. 상대적으로 낮은 지가 덕분에 한국마사회의 초기 부지 매입 부담을 덜 수 있다는 것도 강점으로 꼽힌다.



이천시는 2015년 정부 지정 제3호 말산업특구라는 탄탄한 이력도 내세웠다. 현재 26개 농가에서 470여마리의 말을 사육 중이며, 설성면 경주마 전문병원과 휴양시설이 이미 과천 경마장과 연계돼 운영되고 있다. 시는 경마공원과 마사회 본사, 가족형 레저시설을 결합해 생산부터 조련·경기·재활까지 아우르는 복합 말산업 클러스터를 구축한다는 구상이다.



유치 총력전도 궤도에 올랐다. 이천시는 최근 44개 부서가 참여한 보고회를 열고 지방세 50% 감면, 기반시설 확충, 종사자 주거·보육 지원 등 50개 사업에 총 2230억원을 투입하는 지원 계획을 수립했다. 지난 9월 시작된 범시민 서명운동에는 두 달 만에 3만200여명이 동참했다. 성수석 이천시장은 “중첩 규제를 넘어 반도체 산업에 편중된 재정 구조를 다변화하고 연간 5000억원의 경제 효과를 창출할 절호의 기회”라며 “인접한 충북 음성군 등과 협력해 광역 상생 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.



다른 지자체들의 추격전도 만만치 않다. 화성시는 마사회 소유 부지(89만㎡)가 포함된 화옹지구 4공구, 송산그린시티 유보지를 내세워 기존 조련단지·축산 연구·개발(R&D)시설과의 시너지를 강조하고 있다. 국제테마파크와 에코팜랜드, 골프장, 리조트 등을 하나의 관광벨트로 연결한다는 복안이다. 안산시 역시 관광·상권 연계를 골자로 타당성 검토에 착수했다. 시흥시는 갯골 폐염전과 호조벌 일대를 후보지로 밀고 있다. 여기에 고양·광주·남양주·양평·가평이 참전했고, 의정부·양주·포천·동두천·연천의 북부 5개 시·군은 공동선언을 발표하며 판을 키웠다.



실제 이전까지는 넘어야 할 산이 많다. 정부는 지난 1월 과천 경마장과 국군방첩사령부 부지에 9800가구를 공급하겠다고 발표한 뒤 9월까지 이전지를 선정할 계획이었으나 2조4000억원에 달하는 이전 비용 분담과 레저세 인하 문제를 둘러싼 정부·마사회 간 협의가 길어지며 공모조차 시작하지 못했다. 여기에 연간 예산의 11%인 500억원의 세수 감소를 우려한 과천시가 ‘절대 사수’를 외치며 반발하고 있다.



경기도의회는 최근 행정사무감사에서 “이전지 결정이 지연되면서 지자체마다 홍보비와 사무실 운영비 등 불필요한 혈세 낭비가 커지고 있다”며 “경기도가 객관적 평가 기준을 마련해 소모적 경쟁을 조율해야 한다”고 주문했다.

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