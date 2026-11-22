이재명 대통령은 22일 일명 ‘대장동 개발비리’ 연루 의혹을 두고 “업자와 결탁된 시장이라면 할 수 있는 행동이 아니다”며 적극 반박했다.

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 엑스(X)에 “성남시 몫 이익 4300억원을 선 확정 보장하는 조건으로 대장동 사업자를 선정한 후에, 예상과 달리 부동산 시장이 개선되자 업자들에게 1100억원을 추가 부담시켰다”며 이같이 적었다. 이 대통령은 이 사건과 관련해 재판을 받은 정민용 변호사의 인터뷰를 소개한 한 이용자의 글을 공유하기도 했다.

이 대통령은 지난 20일에도 정 변호사의 인터뷰 영상을 공유하며 “개발허가를 내주고 5500억원을 공익 환수한 게 배임죄라면, 공익 환수 없이 개발 이익 100%를 민간 업자가 취득하는 일반적인 개발 허가는 어찌 되는 것인가”라고 적었다. 이 대통령이 공유한 영상을 보면 정 변호사는 검사에게 ‘이게 왜 배임이냐’는 취지로 항변했더니 “저희도 알아요. 그러나 우리는 우리의 할 일이 있습니다”라는 취지의 말을 들었다고 주장했다.

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