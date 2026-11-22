전국철도노동조합(철도노조)이 23일부터 예정했던 준법투쟁(안전운행투쟁)을 사흘 연기하기로 했다. 지난 21일 발생한 화물열차 탈선사고의 복구 작업에 집중하기 위한 결정이다.

철도노조는 22일 보도자료를 내고 전의~소정리역 구간에서 발생한 화물열차 탈선사고에 따라 안전운행투쟁을 26일 아침 첫차부터 시작한다고 밝혔다.

22일 오전 서울 중구 서울역 대합실 전광판에 전국철도노동조합 쟁의행위에 따른 일부 열차 중지 및 지연 예고 안내문이 송출되고 있다. 뉴시스

철도노조에 따르면 전날 발생한 화물열차 탈선사고는 이날 오전 수습돼 열차 운행이 정상화됐지만, 관련 설비가 완전히 복구되기까지는 시간이 더 걸릴 것으로 예상된다. 이에 노조는 관련 설비가 안정화될 때까지 안전운행투쟁을 연기하고 사고 복구에 집중하기로 했다.

다만 운전 분야 휴일 지키기와 노동안전 분야 결의대회, 지역별 야간총회 등 나머지 투쟁 일정은 예정대로 진행된다. 철도노조는 현재 조사 중인 사고 원인이 확인되는 대로 재발 방지를 위한 대책 마련도 요구할 방침이다.

아울러 철도노조는 노사 간 협상이 타결되지 않을 경우 다음 달 10일 오전 9시부터 무기한 총파업에 돌입하겠다고 예고한 상태다. 노조는 현장 중심의 공정한 승진제도 마련과 철도 안전인력 충원, 처우 개선 등을 요구하고 있다.

코레일은 파업에 대비해 대체인력을 활용한 비상수송대책을 마련하고 있다. 코레일 측은 파업이 현실화할 경우 열차 운행률을 75.2% 수준으로 유지할 수 있을 것으로 예상했다. 이는 2024년 철도노조 파업 당시 운행률(66.8%)보다 8.4%포인트 높은 수준이지만, 평상시보다 열차 운행이 줄어 이용객 불편이 예상된다.

국토교통부도 지난 19일 정의경 제2차관 주재로 비상수송대책 점검회의를 열고 철도 운영기관별 노사 교섭 현황과 비상열차 운영계획을 점검했다. 국토부는 철도기관과 비상대책반을 운영하며 노사 교섭 동향을 살피고, 파업이 본격화하면 정부합동 수송대책본부를 24시간 운영하는 등 이용객 불편을 최소화할 방침이다.

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