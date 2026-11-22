한국전력공사에서 직원 개인정보 유출 사고가 발생한 지 한 달 만에 고객 약 152만명 규모의 개인정보가 추가로 유출되는 사고가 발생했다. 유출된 정보에는 주민등록번호와 은행 계좌번호, 카드번호 등 주요 개인정보까지 포함된 것으로 파악됐다. 한전은 일부 서비스를 중단하고 경찰에 수사를 의뢰하고 추가 보호조치에 나섰다.

22일 한전에 따르면 이번 사고로 고객 서비스 플랫폼인 ‘한전ON’ 이용자 65만487명과 구매·공사·용역 등 조달업무를 수행하는 전자조달시스템(SRM) 이용자 86만9761명의 개인정보가 유출됐다. 두 시스템의 유출 대상자 수를 합하면 152만248명에 달한다. 다만 중복된 이용자가 있는지는 확인되지 않았다.

지난달 19일 김동철 한전 사장이 서울 여의도 국회에서 열린기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 뉴시스

한전ON에서는 전기사용 고객의 고객번호와 고객명, 주민·외국인등록번호, 전화번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주명, 카드사, 카드번호, 카드명의자, 요금 및 청구정보 등 12개 항목이 유출됐다. 단순한 연락처는 물론 금융거래에 악용될 수 있는 정보까지 포함되면서 2차 피해에 대한 우려가 제기된다.

전자조달시스템에서도 대규모 정보 유출이 발생했다. 기업 대표자 등 42만6827명의 성명과 주민·외국인등록번호, 이메일, 회사주소 등 4개 항목이 유출됐다. 한전 직원과 기업 직원 44만2934명의 성명, 소속, 사번, 휴대전화 번호, 이메일, 회사 전화번호 등 6개 항목도 유출된 것으로 파악됐다.

한전은 지난 20일 사고를 인지한 직후 외부 인터넷프로토콜(IP) 접속을 차단하고 해외 서비스를 중단했다. 비상대책종합상황실을 가동하고 관계기관에 사고를 신고하는 한편 경찰에 수사를 의뢰했다. 현재 국가정보원과 기후에너지환경부 사이버안전센터, 외부 보안 전문가 등과 협력해 추가 유출 여부와 정확한 피해 범위를 조사하고 있다.

이번 사고는 한전이 고객 편의를 위해 제공해 온 일부 디지털 서비스 기능이 외부 사이버 공격의 표적이 되면서 발생한 것으로 파악됐다. 한전은 전기요금 조회·납부 등의 편의를 높이기 위해 개방형 디지털 서비스를 확대해 왔지만, 이 과정에서 일부 기능이 사이버 공격에 노출됐다고 설명했다.

앞서 한전에서는 지난달에도 직원과 퇴직자, 협력사 직원 등 3만5528명의 이름과 전화번호 등이 유출된 바 있다. 당시에도 한전은 수사를 의뢰하는 등 후속 조치에 나섰지만, 한 달 만에 대규모 고객정보 유출 사고가 발생하면서 개인정보 보호 필요성이 고조되고 있다.

한전 측은 사과문을 통해 “이번 사이버 침해로 인한 개인정보 유출 사고로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “고객의 소중한 정보를 완벽히 지키지 못한 책임을 통감한다”고 밝혔다.

한전은 현재까지 확인된 2차 피해는 없다는 입장이다. 다만 유출된 정보에 금융정보가 포함된 만큼 금융당국 등 관계기관과 협력해 정보 악용 가능성과 추가 보호조치의 필요성을 검토할 계획이다.

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