한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

22일 서울 영등포구 영롱이 억새구장에서 세계일보, 한국마라톤연맹 주최로 2026 서울 억새풀 마라톤대회가 열린 가운데 참가자들이 힘차게 뛰어나가고 있다.

이봉주 한국마라톤연맹 자문위원이 22일 서울 영등포구 영롱이 억새구장에서 세계일보, 한국마라톤연맹 주최로 열린 2026 서울 억새풀 마라톤대회에 앞서 준비 운동을 하고 있다.

22일 서울 영등포구 영롱이 억새구장에서 세계일보, 한국마라톤연맹 주최로 2026 서울 억새풀 마라톤대회가 열린 가운데 참가자들이 준비운동을 하고 있다.

이봉주 한국마라톤연맹 자문위원이 22일 서울 영등포구 영롱이 억새구장에서 세계일보, 한국마라톤연맹 주최로 열린 2026 서울 억새풀 마라톤대회에서 축사를 하고 있다.

22일 서울 영등포구 영롱이 억새구장에서 세계일보, 한국마라톤연맹 주최로 2026 서울 억새풀 마라톤대회가 열린 가운데 참가자들이 힘차게 뛰어나가고 있다.

22일 서울 영등포구 영롱이 억새구장에서 세계일보, 한국마라톤연맹 주최로 2026 서울 억새풀 마라톤대회가 열린 가운데 참가자들이 힘차게 뛰어나가고 있다.

이봉주 한국마라톤연맹 자문위원이 22일 서울 영등포구 영롱이 억새구장에서 세계일보, 한국마라톤연맹 주최로 열린 2026 서울 억새풀 마라톤대회에서 5km 코스에 참가하고 있다.

세계일보와 한국마라톤연맹이 공동 주최한 ‘2026 서울 억새풀 마라톤대회’가 22일 서울 영등포구 안양천 영롱이 억새구장 일대에서 열렸다. 이날 대회에는 시민 러너 2450명이 참가해 억새가 무르익은 안양천과 한강 수변을 달리며 늦가을 정취를 만끽했다.

대회는 하프코스와 10㎞, 5㎞ 등 3개 부문으로 치러졌다. 참가자들은 오전 8시 억새구장에 집결해 몸을 푼 뒤 8시30분 출발 신호와 함께 레이스를 시작했다. 코스는 억새구장을 출발해 안양천과 한강 수변 산책로를 따라 달리는 구간으로 구성됐다. 하프코스는 기록 경쟁에 나선 동호인 중심의 메인 레이스로, 10㎞는 중거리 기록에 도전하는 참가자들 위주로 운영됐다. 5㎞ 코스는 가족과 연인, 친구 단위 참가자가 부담 없이 완주할 수 있도록 마련됐다.

이날 현장에서는 ‘국민 마라토너’ 이봉주 선수가 가족들과 함께 5㎞ 코스에 참가해 눈길을 끌었다. 이 선수는 1996년 애틀랜타 올림픽 남자 마라톤 은메달리스트로, 2001년 보스턴마라톤 우승 등 한국 마라톤을 대표해 온 인물이다. 출발선에 선 이 선수 가족에게 주변 참가자들의 관심이 쏠렸다.

올해 대회 참가 접수는 지난 8월 17일부터 선착순으로 진행됐다. 완주자 전원에게는 완주메달과 대회 기념품이 제공됐다. 대회 기록은 계측업체 누리집을 통해 조회할 수 있다.

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