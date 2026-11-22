산업용 환경∙소재 기업 국일인토트가 삼천리 광명열병합발전소와 손잡고 금속 지지체 기반 국산 듀얼촉매의 상용 규모 실증에 나선다.

22일 회사 측에 따르면 양사는 최근 실증 협약을 체결하고, 국내 환경촉매 기술의 경쟁력 확보와 발전설비 환경관리 수준 향상을 위해 상호 협력하기로 했다. 이번 실증은 국일인토트가 자체 개발∙제작한 듀얼촉매를 삼천리 광명열병합발전소의 기존 설비에 적용해 실제 운전환경에서의 성능과 장기 운전 안정성을 검증하는 사업이다. 촉매는 1호기 배열회수보일러(HRSG)에 우선 설치되며, 이후 2호기에도 순차적으로 확대 적용한다.

이종철(왼쪽) 대표와 오태호 광명열병합사업단장이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 국일인토트 제공

듀얼촉매는 배기가스 내 질소산화물(NOx)을 환원하는 동시에 일산화탄소(CO)와 총탄화수소(THC)를 산화해 제거하는 복합 기능 촉매다. 국일인토트는 얇은 금속판을 벌집 형태로 가공한 지지체에 촉매를 코팅하는 ‘메탈 허니컴 SCR(선택적 촉매 환원)’ 기술을 2019년부터 상용화했으며, 지지체 설계∙제조부터 촉매 코팅까지 전 공정을 자체 기술로 수행하고 있다. 회사 측은 기존 세라믹 지지체 중심의 발전용 듀얼촉매와 달리, 금속지지체를 기반으로 NOx 환원과 CO∙THC 산화 기능을 결합한 듀얼촉매의 상용 규모 실증 및 기술 검증은 세계 최초라고 설명했다. 이는 기존 단일 오염물질 저감 기술을 복합 오염물질 동시 저감 기술로 한 단계 확장했다는 점에서 의미가 크다.

이번 협력을 통해 삼천리는 기존 HRSG에 국산 신기술을 적용함으로써 실제 운전조건에서의 오염물질 저감 효율은 물론 기동∙정지 등 운전환경 변화에 따른 성능 추이, 장기 내구성, 설비 운영 전반에 미치는 영향을 종합적으로 점검한다. 이를 바탕으로 강화되는 환경규제에 선제적으로 대응할 수 있는 국산 촉매 기술과 실증 데이터를 확보한다는 구상이다. 국일인토트 역시 실제 상용 발전설비에서의 레퍼런스를 통해 기술 신뢰성을 입증하고 본격적인 사업화 기반을 다지게 됐다.

이종철 국일인토트 대표는 “발전용 촉매는 정해진 정비기간 내 신속한 교체가 이뤄져야 하는 만큼 성능과 내구성은 물론 제작 품질과 납기 경쟁력이 무엇보다 중요하다”며 “이번 실증을 통해 금속지지체 기반 듀얼촉매의 우수성을 입증하고, 그간 수입에 의존해 온 발전용 환경촉매 시장에서 국산 기술의 경쟁력을 한층 높여 나가겠다”고 말했다.

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