대학생 10명 중 4명 이상은 올해 취업 시장이 지난해보다 어려워졌다고 느끼는 것으로 나타났다. 구직 활동에 나서는 학생은 늘었지만 서류전형 합격률은 낮아지고 취업 준비기간도 길어질 것으로 전망됐다.

22일 서울시내 한 대학교 벽면에 적힌 일자리 글자. 연합뉴스

한국경제인협회는 전국 4년제 대학 재학생과 졸업자 등 2489명을 대상으로 실시한 ‘2026년 대학생 취업인식도 조사’ 결과를 22일 발표했다.



조사 결과 응답자의 45.1%는 올해 대졸 신규채용 시장이 지난해보다 어렵다고 답했다. 전년 조사(37.1%)보다 8.0%포인트 증가했다.



구직 활동은 지난해보다 활발해졌다. 4학년 재학생과 졸업자 중 의례적으로 구직하거나 구직 활동을 거의 하지 않는 등 ‘소극적 구직자’ 비중은 48.8%로 전년보다 11.7%포인트 줄었다. 적극적 구직자 비중은 28.4%에서 35.4%로 늘었다. 소극적 구직 이유로는 역량·기술·지식 부족에 따른 추가 준비 필요(43.0%)가 가장 많았고, 관심 분야 일자리 부족(18.0%), 취업 실패 우려(17.8%) 등이 뒤를 이었다.



적극적 구직자들은 올해 평균 10.2회 입사에 지원해 서류전형에서 1.9회 합격했다. 합격률은 18.6%로 지난해보다 0.8%포인트 낮아졌다.



취업 준비에 1년 이상 걸릴 것으로 예상한 응답자는 40.6%로 전년보다 4.7%포인트 증가했다. 취업 준비 과정의 가장 큰 어려움으로는 신입 채용 기회 감소(27.6%)와 원하는 조건에 맞는 일자리 부족(24.2%) 등이 꼽혔다.

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