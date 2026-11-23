최근 4년간 한국 전기차 시장에서 중국산 점유율이 33%포인트 상승하며 세계 10대 자동차 생산국 중 세 번째로 높은 증가폭을 기록한 것으로 나타났다. 중국산 전기차가 시장을 빠르게 잠식하면서 국내 제조업과 고용의 한 축을 담당하는 자동차산업의 생산 기반이 위축될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 고율 관세를 동원한 미국·유럽연합(EU)과 국내 생산에 세제 혜택을 제공하는 일본처럼 한국도 정책적 지원을 강화해야 한다는 목소리가 거세다.



22일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)와 글로벌 주요 조사기관 등에 따르면 한국 전기차 시장에서 중국산이 차지하는 비중은 2021년 1.1%에서 2025년 33.9%로 4년 만에 32.8%포인트 급등했다.

같은 기간 세계자동차공업협회(OICA)가 집계한 주요 자동차 생산국 중 중국산 전기차 점유율이 가장 크게 늘어난 곳은 멕시코(90.7%포인트)였고 브라질(81.6%포인트), 한국(32.8%포인)이 뒤를 이었다. 이어 스페인(21.9%포인트), 독일(5.1%포인트), 일본(2.3%포인트), 인도(0.9%포인트) 순이었다. 미국과 프랑스는 오히려 각각 0.2%포인트, 1.1%포인트 감소했다.



한국은 현대자동차·기아 등 세계적인 자체 완성차 브랜드와 대규모 생산시설을 보유한 국가 중 중국산 전기차의 시장 침투 속도가 가장 빨랐다. 중국산 전기차가 사실상 시장을 점령한 멕시코·브라질이 해외 완성차 업체의 주요 생산거점 역할을 해온 것과 달리, 한국은 연구개발(R&D)부터 부품 조달, 생산, 고용에 이르는 독자적인 자동차산업 생태계를 구축한 점에서 자국 산업에 미치는 충격은 훨씬 클 수밖에 없다.



중국산 자동차 수입이 늘며 무역수지도 악화했다. 한국무역협회와 산업통상부에 따르면 올해 1∼10월 대중국 자동차 무역적자는 42억3056만달러(약 6조원)로 지난해 같은 기간보다 92.7% 급증했다. 같은 기간 대중국 자동차 수입액은 43억9033만달러로 수출액(1억6877만달러)의 약 26배에 달했다. 중국 상하이 공장에서 생산되는 테슬라의 판매 급증이 수입 확대를 주도했다.

한국에서 중국산 전기차의 시장 침투 속도가 유독 빠른 것은 자국 산업을 보호하기 위한 정책적 대응이 상대적으로 미흡하기 때문이라는 분석이 나온다. 중국산 전기차에 기본관세와 무역법에 따른 추가 관세를 합쳐 총 127.5%의 관세를 부과하는 미국은 중국·러시아와 연계된 차량용 소프트웨어 등을 제한하는 커넥티드카 규제까지 도입했다. 중국 자동차의 시장 진입을 사실상 차단한 셈이다. 2024년 10월부터 중국산 전기차에 상계관세를 부과한 EU에서 BYD가 부담하는 세율은 27.0%, 지리자동차 28.8%, 상하이자동차(SAIC) 45.3%에 달한다. 프랑스는 2024년부터 전기차 구매보조금인 ‘환경 보너스’ 제도를 개편하며 중국산 모델을 지원 대상에서 제외했다.



일본은 관세 장벽 대신 국내 생산 지원을 강화하는 방식으로 대응하고 있다. 2024년 도입한 ‘전략분야 국내생산촉진세제’를 통해 자국에서 생산·판매하는 순수전기차와 수소전기차에 대당 40만엔, 플러그인하이브리드차에 대당 20만엔의 세액공제를 제공한다. 지원 기간은 최대 10년이다.



반면 한국이 부과하는 중국산 승용차의 기본관세율은 8%에 불과하다. 중국이 한국의 최대 수출국인 데다 수출 의존도가 높은 한국의 산업구조로 인해 미국이나 EU처럼 적극적인 통상 조치를 활용하기가 쉽지 않은 상황이다. 낮은 수입 장벽에 중국 업체들의 가격 경쟁력까지 더해지면서 한국 시장을 겨냥한 공세가 더욱 거세질 수 있다는 우려가 나온다.



정부도 이를 고려해 당초 국내생산세액공제 대상에서 제외했던 전기차를 지원 대상에 포함하는 방안을 검토하고 있다. 이달 말 발표하는 전기차 경쟁력 강화 방안에 전기차 한 대당 250만원씩 세금을 깎아주는 내용이 담길 것으로 알려졌다. 하지만 업계가 요구해 온 대당 400만원보다 지원 규모가 줄어들면 중국산 전기차의 저가 공세에 대응하기에 역부족이라는 지적도 나온다. 재정경제부는 지난 20일 제도 도입 여부와 지원 규모 모두 결정되지 않았다고 밝혔다.



업계 관계자는 “중국산 전기차는 정부 지원을 바탕으로 완성차뿐 아니라 배터리와 부품 등 공급망 전반에서 가격 경쟁력을 확보하고 있다”며 “국내 생산을 유지하고 미래차 투자를 확대할 수 있도록 정부가 세제 지원을 비롯한 실효성 있는 대응책을 마련해야 한다”고 호소했다.

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