경남 지역에서 기존 항생제로 치료가 어려운 이른바 ‘슈퍼박테리아’ 확인 건수가 최근 5년 사이 70% 넘게 급증한 것으로 나타났다.



22일 경남도보건환경연구원에 따르면 2021년부터 2025년까지 도내 의료기관이 의뢰한 검사 결과를 분석한 결과 강력한 항생제인 카바페넴계 항생제를 분해하는 효소를 생성하는 장내세균(CRE) 확인 사례가 2021년 1340건에서 2025년 2334건으로 74.2% 늘었다.



CRE는 고령자나 장기입원 환자 등 면역력이 떨어진 취약계층이 감염될 경우 폐렴, 요로감염, 패혈증 등 중증 질환으로 악화할 수 있어 각별한 주의가 요구된다. 전파 경로는 주로 의료기관이나 요양시설 내에서 감염자·보균자와의 접촉, 오염된 손이나 의료기구 등을 통한 전파가 꼽힌다.



도보건환경연구원은 의료기관 의뢰 검체를 대상으로 내성균 여부와 유형을 유전자 검사로 판별하고, 의료기관의 감염관리와 확산 차단을 지원하고 있다. 방역 당국은 확산 차단을 위해 기본수칙 준수가 무엇보다 중요하다고 조언한다. 손 씻기 등 개인위생을 철저히 지키고, 의료기관과 요양시설에서는 손 위생과 의료기구 소독 등 감염관리 지침을 엄격히 이행해야 한다. 항생제는 반드시 의사 처방에 따라 필요한 경우에만 쓰고, 정해진 용법·용량을 지켜 복용해야 내성 발생을 줄일 수 있다.



여영희 도보건환경연구원 감염병연구부장은 “항생제 내성균은 감염 시 치료가 어려울 수 있는 만큼 평소 손 씻기 등 기본적인 예방수칙을 지키는 것이 중요하다”며 “신속하고 정확한 검사를 통해 의료기관 감염관리와 지역사회 확산 방지를 적극 지원하겠다”고 말했다.

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