일본 애니메이션 영화 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’(이하 ‘치이카와’)이 누적 관객 수 300만명을 돌파했다.

애니메이션 영화 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’의 주인공 3인방 우사기(왼쪽부터), 치이카와, 가르마. 대원미디어 제공

22일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘치이카와’는 개봉 53일째인 지난 21일 누적 관객 수 303만1613명을 기록했다. 이로써 올해 개봉작 중 300만 관객을 돌파한 8번째 작품이 됐다. 더불어 지난 6월 개봉한 디즈니 애니메이션 ‘토이 스토리 5’(295만1000여명)를 넘어 올해 애니메이션 흥행 1위에 올랐다. 일본 작가 나가노의 캐릭터 ‘치이카와’(국내명 ‘먼작귀’)를 주인공으로 한 이 영화는 치이카와와 친구들이 ‘보수 100배’라는 유혹에 이끌려 미지의 섬으로 떠나면서 벌어지는 이야기다. 귀여운 캐릭터와 미스터리한 서사가 어우러져 관객들의 호응을 얻었다. 9월30일 개봉해 2주 차부터 6주 연속 주말 박스오피스 1위를 지켰다.



수입사 대원미디어는 흥행에 대해 “기존 팬덤을 넘어 일반 관객층까지 폭넓게 유입시킨 결과”라며 “개성과 사랑스러움을 겸비한 캐릭터와 그 이면에 숨겨진 반전 매력의 매운맛 세계관이 관객들의 호응을 얻었다”고 분석했다.



역대 국내 개봉 일본 애니메이션 흥행 6위인 ‘하울의 움직이는 성’(301만5000여명)을 넘어설지도 관심이 쏠린다. 22일 오전 기준 예매율은 9.5%(예매 관객 2만1000여명)로 김윤석·구교환 주연 영화 ‘폭설’(20.5%)에 이어 2위다.

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