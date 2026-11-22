반도체 호황에 기반한 성장세가 꺾이지 않으며 한국의 성장률 전망치가 잇달아 상향 조정되고 있다. 이에 기관·전문가들도 한국은행이 이달 기준금리를 올릴 것이라는 전망을 내놓고 있다.

22일 한국은행에 따르면 금융통화위원회(금통위)는 오는 26일 통화정책방향 회의를 열고 기준금리 인상 여부를 결정한다. 한은은 두 차례 금리 인상의 파급 영향을 점검할 필요가 있다며 지난달 금통위에서는 기준금리를 연 3.00%로 동결했다. 금통위원들은 만장일치로 금리를 동결하면서도 긴축 기조를 이어가겠다는 점은 분명히 했다.

신현송 한국은행 총재가 지난 10월 22일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

물가와 경제성장률이 계속 오르면서 시장에서는 한은이 기준금리를 올릴 것이라는 전망을 내놓고 있다. 실제로 10월 소비자물가 상승률은 2.8%로 목표치(2%)를 0.8%포인트 웃돌았다. 변동성이 큰 품목을 제외한 근원물가 상승률도 2.8%를 유지했다. 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 전기 대비 1%로 한은 전망치(0.3%)를 세 배 넘게 웃돌았다.

그 외에도 1~9월 경상수지 흑자는 3406억6000만달러로 작년 연간 기록의 2.8배였고 전 세계에서 네 번째로 ‘수출 1조 달러’ 클럽에 진입했다. 그만큼 높은 성장세가 여러 지표에서 확인되고 있는 상황이다.

한은은 8월 수정 경제전망에서 올해 경제성장률 전망치를 3.3%로 0.7%포인트 상향 조정했다. 2021년(4.7%) 이후 5년 만의 최고치인데 이달 추가로 높아질 수 있을 전망이다.

국제통화기금(IMF)도 지난 17일 한국의 경제성장률 전망치를 3.3%에서 3.9%로 올려잡았다. 반도체 수출이 한국 경제에 이례적인 성장 동력으로 작용하고 있다는 것이 IMF의 평가다.

IMF의 발표 다음날 공개된 한국개발연구원(KDI)의 전망치도 3.2%에서 3.8%로 뛰었다. KDI도 예상치를 상향 조정한 이유로 반도체를 비롯한 전자 산업 분야가 경제에서 차지하는 비중이 늘었다는 점을 들었다.

이에 한국씨티은행은 최근 보고서에서 한은이 이번 회의에서 기준금리를 연3.25%로 올리고 내년 2월 추가 인상에 나설 것으로 전망했다. 블룸버그 이코노믹스도 한은이 이번에 금리를 3.25%로 올린 뒤 내년 1분기 중 추가 인상해 3.5%까지 높일 것으로 내다봤다. 한은이 기준금리는 지난달 동결 당시 연3.00%였다.

전문가들도 기준금리 인상 가능성을 크게 점쳤다. 조영무 NH금융연구소 소장은 “이번 금통위에서 기준금리를 올릴 가능성이 높다고 보고 있다”고 말했다. 이어 “경제성장률, 총수출 증가율 등 거시 경제 지표들이 좋게 나올 것으로 보이고, 기관들도 올해뿐 아니라 내년까지 전망치가 좋을 것으로 보고 있다”며 “이런 요소들을 고려해 한은에서 물가 상승 압력이 여전히 있다고 보는 것으로 알고 있다”고 설명했다.

인공지능(AI) 거품론에 따른 주식시장 불안과 양극화와 관련해서 조 소장은 “확정적 사건이 아닌 ‘불안감’으로 인해 주식이 떨어진 것인데 이 때문에 기준금리를 올리지 않는 결정을 하지는 않을 것”이라며 “양극화가 심한 건 사실이지만 정부가 재정 정책으로 대응해야 한다고 볼 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지