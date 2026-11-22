한국마사회(KRA·회장 우희종)가 경마 운영의 전문성과 기술력을 높이는 한편 말산업의 사회적 가치를 지역사회로 넓히고 있다. 출발조교 인력 양성과 설비 국산화, 말 매개 사회공헌, 인권경영 등 경마 안팎에서 변화에 나서는 모습이다.

우선 경주마의 출발 능력을 높이고 현장 안전을 강화하기 위해 ‘출발담당 말 관리사 자격인증제’를 도입한다. 한국마사회는 지난 13일 서울조교사협회와 업무협약(MOU)을 체결하고 전문인력 교육과 자격인증을 위한 협력체계를 구축했다고 22일 밝혔다.

한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

이번 제도는 경주마의 심리·행동 특성과 단계별 출발조교 기법, 안전관리 등에 관한 교육과 평가를 통해 말 관리사의 전문성을 검증하는 것이 핵심이다. 12월부터 말 관리사 약 80명을 대상으로 4주간 교육을 진행해 출발조교 역량을 높이고 현장 안전사고 예방에도 힘을 쏟을 계획이다.

출발설비의 국산화도 추진한다. 한국마사회는 2008년 도입한 일본산 출발대의 기존 프레임을 재활용하고, 국내 중소기업이 보유한 특허기술을 적용해 앞문 개폐장치를 국산 유압식으로 개조했다. 신규 외산 설비 도입 비용을 줄이는 동시에 유지관리 효율도 높일 것으로 기대하고 있다.

지난 13일에는 우희종 한국마사회장이 참석한 가운데 국산화 출발대 시연회도 열렸다. 호주산 출발대와 국산화 출발대의 개문 과정을 차례로 선보이며 기술개선 성과를 공유했다. 개조 설비는 추가 점검과 성능 검증을 거쳐 2027년 1월부터 실제 경주에 투입될 예정이다.

한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

말산업의 사회적 활용 범위도 넓힌다. 한국마사회는 지난 18일 경기도 과천 본관에서 경기도자원봉사센터, 말산업 창업기업 월리테라피와 ‘말 매개 프로그램을 통한 경기도 사회공헌 활성화 업무협약’을 체결했다.

한국마사회의 말산업 전문성에 경기도자원봉사센터의 지역 협력망과 창업기업의 현장 경험을 결합해 지역주민과 자원봉사자가 함께하는 사회공헌 모델을 구축하는 것이 협약의 핵심이다.

월리테라피는 작은 말 ‘월리’와 함께 병원과 복지시설을 찾아가는 봉사활동을 펼치고 있다. 승마시설을 직접 방문하기 어려운 사람들도 일상생활 공간에서 말과 교감할 수 있도록 고안한 프로그램이다. 한국마사회 말산업 오픈이노베이션 사업에 참여한 이 기업은 경기도자원봉사센터 주최 아이디어톤에서 101개 참가팀 가운데 1위를 차지해 경기도지사상을 받기도 했다.

세 기관은 경기도 내 31개 시·군 자원봉사센터의 협력망을 활용해 말 매개 활동이 필요한 지역과 기관을 발굴하고 자원봉사자 참여를 확대할 방침이다. 향후 현장 경험을 바탕으로 치유농업 분야까지 사업을 넓히는 방안도 추진한다.

한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

조직 내부의 인권존중 문화 정착에도 힘을 쏟고 있다. 한국마사회는 11월을 ‘인권존중의 달’로 지정하고 임직원이 참여하는 다양한 프로그램을 운영 중이다. 지난 18일에는 렛츠런파크 서울 본관 앞에서 우 회장과 박근문 노동조합위원장 등이 참석한 가운데 대표 행사인 ‘존중분식점 1호점’을 열었다.

‘갑과 을이 동등하게 서로 존중하고 배려한다’는 의미를 담은 이번 행사에서 우 회장과 노조위원장은 직접 임직원을 맞이하며 현장의 목소리를 들었다. 행사장에는 동료와 조직, 미래의 자신에게 전하는 존중의 메시지를 작성해 걸 수 있는 메시지 트리도 마련됐다. 참여자에게는 존중과 배려의 의미를 되새길 수 있도록 다육식물을 선물했다.

이 밖에도 CEO 인권존중 레터 발송, 인권존중 주제 웹툰 제작, 모의 인권침해 신고훈련, 경마고객 대상 고객접점 근로자 인권존중 캠페인 등을 진행하고 있다. 향후 자회사 임직원을 대상으로 칭찬 캠페인도 추진해 인권존중 문화를 공급망 전반으로 확대할 계획이다.

우 회장은 출발대 시연회에서 “경주의 공정성과 안전성은 체계적인 출발조교와 신뢰할 수 있는 출발설비에서 시작된다”고 강조했다. 인권존중 행사에서도 “함께 일하는 모든 사람이 존중받을 때 한국마사회도 국민에게 신뢰받을 수 있다”며 조직문화 개선 의지를 밝혔다.

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