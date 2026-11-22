삼성전자와 SK하이닉스 본사. 연합뉴스

미국발 인공지능(AI) 투자 위축 우려와 금리 불확실성, 외국인 매도세가 겹치면서 코스피가 4800선까지 밀렸다. 지난 20일 코스피는 4869.96에 마감하며 종가 기준 10개월 만에 최저치를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가도 고점 대비 반토막 수준으로 주저앉았다. 증권가에서 제시하는 두 회사의 평균 목표주가는 실제 주가의 2~3배에 달한다.

하지만 최근의 주가 하락은 반도체 업황 둔화에 대한 우려가 과도하게 반영된 결과라는 분석이 나온다. 국제 신용평가사 무디스는 강한 AI 수요와 제한적인 공급 증가를 근거로 내년에도 반도체 기업에 유리한 시장 환경이 이어질 것으로 전망했다. 장기공급계약 확대 역시 반도체 기업들의 이익 변동성을 줄일 수 있는 요인으로 꼽힌다.

강관우 더프레미어 대표는 신한투자증권 리서치센터장, 모건스탠리 이사 등을 역임한 금융 전문가다. 세계일보 유튜브 <잘살아보세> 화면 캡처

강관우 더프레미어 대표는 “시장이 반도체 산업을 과거처럼 전형적인 경기순환 산업으로만 바라보면서 미래 이익을 지나치게 낮게 평가하고 있는 측면이 있다”며 “현재 주가는 악재를 상당 부분 먼저 반영한 수준”이라고 분석했다. 그러면서 내년 상반기 코스피가 7500~8000선까지 상승할 가능성도 열어뒀다.

세계일보 유튜브 콘텐츠 <잘살아보세>에서는 강 대표와 함께 국내 반도체주 급락의 배경과 반등 가능성, 내년 코스피 전망 등을 짚어봤다. 다음은 인터뷰 영상을 일문일답 형식으로 재구성한 내용이다.

코스피가 전 거래일보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4869.96에 마감한 20일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피와 삼성전자, SK하이닉스의 종가가 표시돼 있다. 뉴시스

―삼성전자와 SK하이닉스가 실적이 좋은데도 주가가 급락한 이유는?

“크게 보면 거시경제와 반도체 업황에 대한 우려가 동시에 작용했다. 고금리 환경에서는 많이 오른 성장주와 기술주를 줄이려는 움직임이 나타날 수 있다. 그 과정에서 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스를 대규모로 매도했다. 여기에 미국의 정치적 불확실성과 AI 데이터센터 규제, 엔비디아를 둘러싼 변수, 중국 메모리 업체들의 추격 우려까지 겹쳤다. 반도체 정점론에서 시작된 우려에 여러 악재가 더해지면서 밸류에이션(기업가치 평가)도 크게 낮아진 상황이다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스가 만들어내는 이익 증가 흐름 자체가 크게 달라졌다고 보기는 어렵다. 현재 주가는 악재를 상당 부분 먼저 반영한 수준이라고 판단한다.”

―유독 한국 증시가 더 크게 흔들리는 이유는 무엇인가?

“한국 증시는 상대적으로 시장 규모가 작고 외국인 자금의 영향력이 크다. 자금이 들어올 때는 탄력적으로 오르지만 빠져나갈 때도 낙폭이 커지는 ‘고베타 시장’의 성격이 강하다. 특히 지난해와 올해 국내 증시가 글로벌 시장 가운데 높은 수익률을 기록했던 만큼 외국인 입장에서는 여전히 차익을 실현할 수 있는 시장이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 시가총액이 크면서 거래도 활발하기 때문에 외국인이 포트폴리오 비중을 줄일 때 먼저 매도하기 쉬운 종목이기도 하다. 실적이 나빠서만 주가가 떨어지는 것이 아니라 글로벌 자금이 위험자산 비중을 줄이는 과정에서 국내 대형주가 충격을 크게 받을 수 있다는 의미다. 반대로 투자심리가 회복될 때 반등 탄력 역시 상대적으로 클 수 있다.”

경기도 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 뉴시스

―AI 버블론이 확산하고 있는데, 실제 수요가 줄고 있다고 봐야 하나

“현재 나타나는 문제를 AI 수요 부족이라고 보지는 않는다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등의 실적 발표 내용을 보면 메모리 수요는 여전히 강한 것으로 확인되고 있다. 최근 시장이 우려하는 것은 수요 자체보다는 AI 인프라에 들어가는 막대한 투자비용과 이를 조달하기 위한 신용 문제다. 특히 네오클라우드(AI 특화 클라우드) 업체들은 대규모 설비투자를 이어가면서 잉여현금흐름이 마이너스인 경우가 많고 자금조달 비용도 크게 높아졌다. 이런 업체들의 재무 부담이 시장의 불안감을 키우고 있다. 다만 자금력이 풍부한 대형 하이퍼스케일러(대규모 클라우드 사업자)까지 같은 상황이라고 볼 수는 없다. 일부 네오클라우드 업체에 문제가 발생하더라도 우량한 데이터센터 자산과 설비는 자금력이 있는 기업들이 인수해 다시 활용할 수 있다. 따라서 AI 생태계 전체가 무너지기보다는 취약한 기업을 중심으로 구조조정이 나타나는 과정에 가깝다고 생각한다.”

―반도체 호황이 정점에 달했다는 분석도 나온다. 과거 호황기와 무엇이 다른가?

“반도체 정점론은 지금 실적은 좋지만 2027~2028년 이익이 시장 예상보다 크게 떨어지는 것 아니냐는 우려에서 나온다. 과거 메모리 반도체는 호황기에 이익이 크게 늘었다가 공급과잉이 발생하면 다시 급락하는 전형적인 사이클을 반복했다. 시장은 지금도 같은 일이 벌어질 가능성을 주가에 반영하고 있다. 하지만 최근에는 장기공급계약(LTA)이 늘어나고 있고 고대역폭메모리(HBM) 역시 고객 맞춤형 제품의 성격이 강하다. 공급 물량과 가격을 장기간 계약하는 비중이 커지면 과거보다 이익 변동성을 낮출 수 있다. 시장이 반도체 산업을 과거와 같은 전형적인 경기순환 산업으로만 바라보면서 미래 이익을 지나치게 낮게 평가하고 있는 측면이 있다. 이런 변화까지 감안하면 최근 주가는 반도체 정점론을 지나치게 크게 반영한 측면이 있다.”

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 뉴시스

―중국 반도체 기업의 거센 추격에도 삼성전자와 SK하이닉스가 경쟁력을 유지할 수 있을까?

“중국 업체들이 범용 D램과 낸드에서 빠르게 추격하는 것은 분명한 현실이다. 한국 기업이 중국과 범용제품에서 물량 경쟁을 계속하기보다는 HBM과 서버용 D램 등 고부가가치 제품에서 기술 격차를 유지하는 것이 중요하다. HBM3E 이후 HBM4와 HBM4E로 기술이 발전할수록 높은 기술력과 고객사와의 협력이 필요하기 때문에 이 시장에서는 한국 기업들이 경쟁력을 유지할 여지가 충분하다. 특히 HBM4에서는 삼성전자의 경쟁력이 빠르게 올라오면서 기존에 SK하이닉스가 크게 앞서 있던 격차가 좁아지고 있다. 앞으로 반도체주를 볼 때는 단순히 메모리 가격이 오르느냐 내리느냐보다 HBM 같은 고부가가치 제품에서 누가 고객을 확보하고 장기계약을 늘리는지를 봐야 한다. AI 시대에는 과거처럼 메모리를 만들어놓고 가격에 따라 판매하는 구조보다 고객이 필요한 제품을 장기간 계약해 공급하는 구조가 확대되고 있다. 이런 변화가 실제로 자리 잡는다면 과거보다 반도체 호황이 길어질 가능성도 있다.”

―코스피의 본격적인 반등 시점과 내년 전망은?

“내년 상반기에는 지금보다 시장 환경이 나아질 가능성이 있다고 생각한다. 당장은 AI 투자와 규제, 금리 등 돌발변수가 많아 변동성이 이어지고 있다. 다만 연말로 갈수록 주주환원 등에 대한 기대가 형성되고 주요 기업의 실적 전망이 다시 확인되면 시장도 바닥을 형성할 수 있다. 기본 시나리오로는 2027년 코스피가 7500~8000선까지 올라갈 가능성을 열어두고 있다. 대외적인 불확실성이 완화되고 미국의 장기금리 부담까지 낮아진다면 그보다 높은 수준도 생각할 수 있다. 중요한 것은 지금처럼 단기 급락이 나타났다고 해서 국내 기업들의 이익 전망까지 함께 무너졌다고 판단하지 않는 것이다. 실적과 시장 가격 사이의 괴리가 다시 좁혀지는 과정에서 반등이 나타날 수 있다.”

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