충남 태안 서격렬비열도 인근 해상에서 연락이 두절된 어선 ‘해광호’(7.93t)를 수색 중인 해경이 사고 추정 지점 인근 해저에서 선박으로 추정되는 물체를 발견했다.

태안해양경찰서는 22일 “전날 오후 7시55분쯤 서격렬비열도 북서방 약 22해리(40.74㎞) 인근 해상 수심 52m 해저에서 선박 추정 물체를 발견했다”며 “해광호와의 관련 여부는 확인 중”이라고 밝혔다. 해경이 수색에 나선 지 나흘 만이다.

해경이 추가로 발견된 실종 어선 ‘해광호’ 추정 어망 부이에 위치 표시 줄을 연결하며 수중 확인 작업을 하고 있다. 연합뉴스

이번 발견은 해군 함정의 수중음파탐지기(SONAR·소나)를 활용한 수색 과정에서 이뤄졌다. 발견 지점은 앞서 해경이 해양 상황 인식·정보통합 시스템(MDA 플랫폼)과 인근 화물선의 레이더 영상 분석 등으로 파악한 침몰 추정 위치에서 북동쪽으로 440m 떨어진 곳이다.

해경은 현재 사이드 스캔 소나(음파 반사 탐사 장비)를 투입해 해당 물체의 형상과 크기 등을 영상으로 정밀 분석하고 있다. 이어 수중 무인잠수정(ROV)과 수중 다방향 폐쇄회로(CC)TV를 투입해 실제 해광호인지 여부를 확인할 방침이다.

선체 일치가 확인되면 수심과 조류, 기상 여건 등을 종합적으로 고려해 잠수사 투입 등 후속 조치에 나설 계획이다. 해경 관계자는 “선박 추정 물체가 해광호로 확정된 것은 아니다”라며 “사고 원인이나 승선원 상태 역시 확인되는 대로 알리겠다”고 전했다.

해경은 수색 과정에서 해광호의 부유물로 추정되는 단서도 잇따라 확보했다. 20일 저녁과 21일 오전 부이(부표)를 각각 1개씩 건진 데 이어 21일 오후 10시25분쯤에는 연락 두절 위치 서방 550m 지점에서 부이 1개를 추가로 발견했다.

태안 선적 연안통발 어선 해광호는 지난 16일 오전 7시16분쯤 내국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명 등 총 7명을 태우고 안흥외항을 출항했다. 이후 17일 오전 4시32분쯤 서격렬비도 북서쪽 40.7㎞ 지점에서 마지막 위치가 확인된 뒤 연락이 끊겼으며 18일 오전 1시쯤 해경에 미확인 신고가 접수됐다.

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