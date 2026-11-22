서울 지하철 주요 노선을 운행하는 서울교통공사 노동조합이 오는 25일 무기한 총파업을 예고한 가운데 노사가 파업을 하루 앞둔 24일 마지막 교섭에 나선다.



인력 충원 및 인력 감축 계획 철회 등을 놓고 노사가 이견을 좁히지 못하고 있어 총파업 직전 극적 타결이 이뤄질지 주목된다.

지난 20일 서울 지하철 2호선 시청역에서 시민들이 지하철을 이용하고 있다. 연합뉴스

22일 서울교통공사에 따르면 노사는 24일 오전 10시부터 공사 본사 4층 대회의실에서 3개 노동조합과 차례로 임금·단체협약 본교섭을 진행한다.



오전 10시 교통노조(제1노조)를 시작으로 오전 11시 올바른노조(제2노조), 오후 1시 30분 통합노조(제3노조)와 각각 개별 교섭을 한다.



이번 협상의 핵심 쟁점은 현장 인력 충원과 서울시의 인력 감축 계획 철회다.



노조는 정부 지침에 따른 임금 3.5% 인상과 함께 2021∼2026년 공사 인력 2천212명 감축 계획의 전면 철회, 부족 인원 1천313명의 연내 채용 등을 요구하고 있다.



공익서비스 비용에 대한 국비 지원과 현장 2인 1조 근무 의무화도 요구 사항이다.



노조는 정원 대비 인력 부족 상황이 지하철 안전을 위협할 수 있다고 주장한다.



제1노조가 집계한 지난달 기준 공사의 정원 대비 결원은 311명이며, 육아휴직·사상휴직·병역휴직 등 장기 결원자는 443명이다.



반면 서울시는 공사의 재정 부담과 경영 효율화 필요성을 들어 인력 감축을 추진해왔다. 2021∼2023년 실제 감축 인원은 684명이다.



결국 서울시가 노조의 요구를 어느 수준까지 수용하느냐가 협상의 최대 변수로 꼽힌다.



교섭 당사자는 공사 사측이지만 정원과 채용 등 인력 운영에 대한 승인 권한은 서울시에 있기 때문이다.



공사는 서울시와 노조 요구사항을 협의 중이며, 24일 최종교섭에서 서울시의 방침을 전달할 것으로 전망된다.



노사는 올해 6월과 7월, 9월 세 차례 본교섭을 진행했으나 입장 차이를 좁히지 못하고 9월 교섭 결렬을 선언했다. 이후 10월 서울지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했지만 두 차례 조정회의에서도 접점을 찾지 못해 조정이 중단됐다.



노조는 교섭 결렬 이후 쟁의행위 찬반투표와 노동쟁의 발생 결의 등 파업 절차를 밟았으며, 제1·2노조는 지난 20일부터 준법투쟁에 들어갔다.



안전 규정을 엄격하게 준수하고 추가 점검과 근무시간 외 업무를 거부하는 방식으로, 현재 지하철은 정상 운행 중이지만 일부 열차의 지연 가능성이 있다.



24일 교섭이 결렬되면 제1·2·3노조는 25일부터 무기한 총파업에 돌입할 방침이다.



파업 시 필수유지인원만 근무하게 되면서 지하철 운행률이 크게 떨어질 것으로 예상된다.



출퇴근 시간대 열차 운행도 줄어들게 돼 혼잡이 불가피할 것으로 우려된다.



공사는 파업에 대비해 비상대책본부를 가동하고 관제센터를 중심으로 정시 운행을 독려하는 한편 실시간 열차 간격 조정에 나설 계획이다.



지난해에도 노사가 파업 예정일인 12월 12일 새벽 극적으로 협상을 타결해 파업을 철회한 만큼 이번에도 막판 합의가 이뤄질지 관심이 쏠린다.



공사 관계자는 "파업으로 인한 시민 불편으로 이어지지 않도록 노조와의 대화 창구를 열어두고 상호 신뢰하에 성실히 교섭에 임할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

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