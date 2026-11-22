극심한 세수 결손에 시달리는 경기도가 비수도권과의 재정 격차 완화를 위해 매년 내놓던 ‘지역상생발전기금’ 4000여억원을 내년도 본예산안에서 처음으로 전액 제외했다. 인천시에 이어 전체 기금의 절반가량을 책임지는 경기도마저 출연금을 반영하지 않으면서, 내년 봄 비수도권 지자체들의 기금 배분과 사업 추진에 비상이 걸렸다.

경기도 광교 청사

22일 경기도와 지역상생발전기금조합 등에 따르면 도는 최근 도의회에 제출한 2027년도 본예산안에 지역상생발전기금 출연금 3980억원과 2025년도 정산분 366억원 등 총 4346억원을 편성하지 않았다. 2010년 기금 도입 이래 경기도가 본예산에 출연금을 한 푼도 반영하지 않은 것은 이번이 처음이다.

이번 ‘0원 편성’은 도의 가용재원이 바닥을 드러낸 데 따른 고육지책이다. 내년 도의 전체 예산 규모는 42조원 안팎으로 늘었지만, 법적 의무경비 등을 제외하고 도가 자체적으로 쓸 수 있는 일반회계 가용재원은 올해(4조595억원)보다 60% 가까이 급감한 1조6000억원대에 그쳤다. 3기 신도시 보상·착공 지연과 공공임대 비율 확대로 도세의 핵심인 취득세 수입이 크게 줄어든 탓이다. 도는 오는 2028년에는 기금 융자 여력마저 소진될 것으로 내다보고 있다.

파장은 비수도권으로 번지고 있다. 지역상생발전기금은 수도권 3개 시·도가 지방소비세 안분액의 35%를 출연해 비수도권을 지원하는 재원이다. 경기도는 그간 전체 출연액의 절반 가까이 부담해 왔다. 내년도 전체 기금 추산액 7800여억원 중 서울(3300여억원)만 정상 편성했을 뿐, 인천시의회 역시 내년도 출연액 812억원 동의안을 부결한 상태다.

기금조합 측은 “최대 출연자인 경기도가 본예산에서 빠져 당혹스럽다”며 “4월 초 각 시·도에 정상 배분하려면 늦어도 내년 3월 말까지는 1분기분(약 1000억원)이 납부돼야 하는 만큼, 도의회 심의 증액이나 1분기 추경 편성을 공식 요청할 방침”이라고 밝혔다.

경기도의회에서는 근본적인 제도 개편을 촉구하는 목소리가 커지고 있다. 김영수 도의원(더불어민주당·화성8)은 최근 본회의에서 “중앙정부 출연금 없이 수도권 세 곳에만 16년 전 기준인 35% 고정 출연을 강제하는 것은 불합리하다”고 주장했다. 그러면서 중앙정부의 재원 참여, 재정 비상시 출연금 감면·유예 조항 신설, 수도권 3개 시·도 공동 법령 개정 추진을 요청했다.

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