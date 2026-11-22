법무부 보호관찰을 받던 50대 성범죄 전과자가 위치추적 전자장치(전자발찌)를 끊고 달아나 교정 당국과 경찰이 공개수배에 나섰다.

22일 경기 수원보호관찰소 평택지소 등에 따르면 A(56)씨는 전날 오전 8시42분쯤 충북 진천군 백곡면 양백리 일대에서 전자발찌를 훼손한 뒤 행적을 감췄다. 성범죄로 실형을 복역하고 출소한 A씨는 당일 오전 7시10분쯤 평택시 자택 인근에서 현금을 인출한 뒤 승용차를 몰고 진천으로 이동해 차량 내부에서 전자발찌를 절단한 것으로 파악됐다.

수원보호관찰소 평택지소는 A씨의 신상과 인상착의가 담긴 수배 전단을 배포하며 공개수배 체제로 전환했다. A씨는 키 163㎝, 몸무게 61㎏의 왜소한 체형으로 정수리 부근 머리숱이 적고 평소 안경을 착용한다.

도주 당시에는 검은색 점퍼에 노란색 티셔츠, 청바지 차림이었으며 회색 계열 모자와 푸른색 계열 작업화를 신었다. 말투에는 충청도 억양이 일부 섞여 있는 것으로 전해졌다.

수원보호관찰소 평택지소는 A씨의 신병을 조기에 확보하기 위해 수사력을 집중하는 한편 시민들의 적극적인 제보를 요청했다.

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