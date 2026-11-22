코스피가 급락하면서 국내 증시를 둘러싼 공포 심리가 글로벌 금융위기 수준으로 치닫고 있다. 미국 증시에서 시작된 인공지능(AI) 관련주 매도세가 국내 반도체주로 확산한 데다 외국인의 대규모 순매도까지 겹치면서 코스피는 올해 고점 대비 47%나 하락했다. 증권가에서는 이미 과거 금융위기에 버금가는 주가 조정이 진행된 만큼 추가 하락 가능성을 경계하면서도 4300~4700선을 저점으로 반등 기회를 모색할 필요가 있다는 분석이 나온다.

지난 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

22일 한국거래소에 따르면 지난 20일 코스피는 전일 대비 5.21% 급락한 4869.96포인트에 마감했다. 19일까지만 해도 종가 기준 5000선을 지켰지만 이날 증시가 급락하면서 4900포인트대까지 무너졌다.

이에 대해 하나증권은 보고서를 통해 “코스피가 올해 고점 대비 47% 하락했다”고 분석했다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 당시 최대 낙폭인 55%에 근접한 수준이며, 코로나19 팬데믹 당시 기록한 44%를 넘어선 수치다.

외국인의 매도세가 하락 압력을 키우고 있다. 하나증권은 “지난 5월부터 11월까지 7개월간 외국인의 코스피 누적 순매도 금액은 시가총액 대비 4.3%에 달했다”며 “이는 글로벌 금융위기 당시 기록한 고점인 4.4%에 근접한 수준”이라고 평가했다. 미국 증시의 공포지수로 불리는 변동성지수(VIX)도 36포인트까지 치솟으며 통상적인 상단으로 여겨지는 24포인트를 크게 웃돌았다.

이번 급락의 중심에는 반도체주가 있다. 하나증권은 “올해 코스피 시가총액이 고점 대비 감소한 금액 가운데 68%를 삼성전자와 SK하이닉스가 차지했다”며 “두 기업의 코스피 시가총액 비중은 고점인 59%에서 49%로 낮아졌지만, 지난해 6월 24%와 비교하면 여전히 높은 수준”이라고 말했다. 반도체 대형주의 주가 변동성이 코스피 전체의 등락을 좌우하는 구조가 이어지고 있는 셈이다.

다만 반도체 업종에 대한 비관론이 지나치게 반영됐다는 분석도 나온다. 현재 S&P500지수에서 반도체 업종이 차지하는 시가총액 비중은 12.4%로 지난해 6월 수준까지 낮아졌다. 하나증권은 “현재의 시가총액 비중이 2027년 반도체 업종의 순이익 전망치를 70% 하향 조정하는 극단적인 상황을 가정한 수준과 유사하다”며 “삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 개별 종목들의 주가 조정도 이미 극단적인 위기 수준까지 진행된 상황”이라고 강조했다.

하나증권은 “코스피 후행 주가순자산비율(PBR)이 반도체 부각 직전 수준인 2025년 8월 정도까지 낮아진다고 가정하면 0.94배로 지수로 환산한 저점은 4300포인트”라고 덧붙였다.

BNK투자증권은 코스피 4500~4700선을 주요 저점 구간으로 제시했다. BNK투자증권은 “코스피 4500~4700포인트는 웬만한 악재가 반영될 수준으로 판단한다”며 “코스피가 이미 정보기술(IT) 버블 붕괴 당시와 유사한 수준의 주가 하락을 경험했고, 글로벌 증시의 12개월 예상 주가수익비율(PER)도 과거 평균 대비 표준편차 1배 이상 낮아졌기 때문”이라고 말했다.

BNK투자증권은 “이러한 유동성 약화를 고려하면 한국시장에서 당분간 외국인 매도가 지속될 수밖에 없는 것이 사실”이라면서도 “엔비디아 이슈와 앤틀픽 상장이 글로벌 주식시장 급락세에 영향을 미쳤고 신규종목 편입을 위해 다른 종목을 매도해야 하고 이는 미국시장 유동성이 예전만 못하다는 신호”라고 평가했다.

이어 “코스피가 50% 하락을 넘어설 경우 비관적인 시각보다는 반등 가능성을 열어두는 것이 바람직해 보인다”며 “70~80% 가까이 급락한 종목들의 반등을 노려볼 만한 시점”이라고 강조했다.

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