대구 영진전문대학교 AI컴퓨터보안과가 인공지능(AI) 시대를 뒷받침할 정보기술(IT) 인프라와 사이버보안 분야 실무형 전문인재 양성에 나선다.

영진전문대는 AI컴퓨터보안과가 25일까지 2027학년도 수시 2차 신입생 원서를 접수한다고 22일 밝혔다. 대학 홈페이지를 통해 직접 지원하면 전형료는 면제된다.

AI컴퓨터보안과 재학생들이 실습을 하고 있다. 영진전문대학교 제공

이 학과는 AI 서비스가 원활하게 작동하도록 컴퓨팅 환경을 구축∙운영하는 IT 인프라 전문가와 기업의 정보시스템 및 데이터를 안전하게 보호하는 사이버보안 전문가 양성에 초점을 맞추고 있다. 교육은 산업현장에서 요구하는 기술을 2년간 체계적으로 습득하는 실무 중심으로 이뤄진다.

기존 컴퓨터정보계열에서 축적한 교육 노하우를 바탕으로 AI∙클라우드∙네트워크∙서버∙정보보안을 유기적으로 연계한 교육과정을 운영한다. 주요 교과목은 △인공지능 기초와 활용 △CCNA △시스템 보안 △리눅스 시스템 △AWS 클라우드 기초 △시스템 구축 등으로 구성됐다.

특히 프로젝트 중심 수업을 통해 이론으로 배운 기술을 실제 문제 해결에 적용하는 경험을 쌓도록 돕는다. 이를 통해 ‘1인 1자격증 이상 취득’을 목표로 정규 교육과정과 자격증 준비를 연계해 지도하고 있다. 주요 취득 목표 자격증은 국제네트워크 전문자격인 CCNA와 AWS 클라우드 관련 자격증을 비롯해 정보처리산업기사, 정보보안산업기사, 리눅스마스터 등이다.

졸업 후에는 AI 데이터센터 운영·관리, 기업 전산실, 클라우드 서비스, 네트워크·서버 구축 및 관리, 정보보안∙보안관제 분야 등으로 진출할 수 있다. 주요 취업 사례로는 포스코, SK네트웍스 데이터센터, 아마존 코리아, 시스코, 안랩 등이 꼽힌다.

재학생들의 대외 경쟁력도 돋보인다. 기존 컴퓨터정보계열 교육과정을 통해 CCIE 국제네트워크 전문가 자격 취득자를 배출했으며, 시스코 APJC 넷아카데미 라이더스 챌린지(NetAcad Riders Challenge) 은상,AIM 챌린지(AIM Challenge) 경진대회 전체 3위, 2025년 AI융합 해커톤 은상 등 각종 경진대회에서 잇따라 수상 실적을 올렸다.

대학 관계자는 “이 학과는 앞으로도 산업계 기술 변화에 대응하는 교육과정을 지속적으로 발전시켜 AI 인프라와 정보보안 분야의 실무 전문인력을 꾸준히 양성할 계획“이라고 말했다.

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