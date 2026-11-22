지난 21일 봉은사 법왕루 '반려동물 위령 천도재' 현장. 연합뉴스

반려동물을 가족의 일원으로 여기는 인식이 확산하면서 세상을 떠난 반려동물을 추모하는 종교 의례도 마련되고 있다.

반려동물과의 이별을 애도하고 극락왕생을 기원하는 위령 천도재를 통해 보호자들이 함께 슬픔을 나누고 추억을 되새기는 자리가 마련됐다.

22일 봉은사에 따르면 지난 21일 서울 강남구 봉은사 법왕루에서 열린 반려동물 위령 천도재에는 약 900가구가 동참해 반려동물 영가 1250위를 추모했다. 행사에는 보호자와 가족 등 약 1500명이 참석했다.

이번 천도재는 반려동물을 먼저 떠나보낸 보호자들이 함께 모여 반려동물의 극락왕생을 기원하고 함께했던 시간을 되새기기 위해 마련됐다.

행사는 스님들의 독경과 축원으로 진행됐다. 법당에는 반려동물의 이름이 적힌 위패가 마련됐으며, 과일과 떡을 비롯해 반려동물 간식 등도 공양물로 올랐다. 생전에 반려동물이 좋아했던 장난감을 가져온 보호자들도 있었다.

법당 양쪽 대형 화면에는 세상을 떠난 반려동물들의 사진과 보호자들이 작성한 편지가 상영됐다. 편지에는 반려동물과 함께 보낸 일상의 기억과 떠나보낸 뒤의 그리움, 미처 전하지 못한 고마움과 미안함 등이 담겼다.

이번 행사는 반려동물을 가족처럼 여기는 사회적 인식이 확산하는 흐름과도 맞닿아 있다. 반려동물의 죽음을 단순한 이별이 아닌 가족을 잃은 상실로 받아들이는 보호자들이 늘면서 이들을 추모하고 애도할 수 있는 공간과 의례에 대한 관심도 커지고 있다.

봉은사가 반려동물 위령 천도재를 마련한 것도 이러한 흐름을 반영한 것이다. 봉은사 측은 반려동물과 함께한 시간은 짧지만 마음속에서는 평생 함께하는 소중한 가족이라는 점에 주목했다고 설명했다.

특히 반려동물이 다음 생에는 사람으로 태어나 더 많은 사랑과 행복 속에서 살아가기를 바라는 마음을 담아 천도재를 준비했다. 봉은사 측은 사찰의 자비와 사랑을 반려동물과 보호자에게도 나누자는 취지라고 밝혔다.

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