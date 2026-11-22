2024년 단종됐던 농심 ‘볶음너구리’가 내년부터 정식 제품으로 판매된다. 소비자 요청에 따라 한정판으로 다시 선보인 지 한 달도 되지 않아 연중 판매가 결정됐다. 연말까지 판매하려던 150만개가 예상보다 빠르게 소진될 것으로 보이면서다.

농심 제공

한번 사라진 제품이 다시 매대에 오르는 사례는 농심뿐만이 아니다. 크라운제과는 단종 2년 만에 초콜릿 ‘미니쉘’을 되살리고, 롯데웰푸드는 30년 전 인기를 끌었던 ‘치토스 체스터쿵’을 다시 내놨다. 소비자들의 재출시 요청이 실제 상품 출시로 이어지고 있다.

22일 유통업계에 따르면 농심은 지난달 27일 한정 수량으로 재출시한 볶음너구리 150만개가 약 한 달 만에 모두 판매될 것으로 예상하고 있다. 당초 연말까지 판매할 계획이었지만 초기 반응이 기대를 웃돌자 정식 출시를 결정했다. 다음 달 생산을 시작해 2027년부터 연중 판매할 예정이다.

볶음너구리는 2017년 처음 출시됐다가 2024년 판매가 중단된 제품이다. 굵고 쫄깃한 너구리 면발에 해물의 감칠맛과 매콤한 양념을 더한 볶음면으로, 단종 이후에도 재출시 요청이 이어졌다.

농심에 따르면 최근 2년간 회사에 접수된 단종 제품 재출시 요청 가운데 볶음너구리의 비중이 가장 컸다. 온라인에서도 수출용 볶음너구리를 해외에서 구매해 먹거나 기존 너구리로 비슷한 맛을 재현하는 조리법이 공유됐다.

재출시 전부터 반응은 뜨거웠다. 농심이 자사몰에서 진행한 3000명 규모의 사전 예약은 약 2시간 만에 마감됐다.

농심은 이번 정식 판매를 계기로 너구리 브랜드를 볶음면 시장으로 확대한다. 오는 25일에는 첫 신제품인 ‘매콤마요 볶음너구리 큰사발면’을 출시한다. 훈연한 할라피뇨로 만든 치폴레의 매운맛에 마요네즈의 고소함을 더했다.

물을 버리지 않고 전자레인지로 조리하는 방식이며, 너구리 캐릭터 모양 어묵도 넣었다. 농심은 향후 볶음너구리 제품군을 추가로 확대할 계획이다.

크라운제과도 소비자들의 요청을 받아들여 ‘미니쉘’을 이달 말 다시 선보일 예정이다.

1989년 출시된 미니쉘은 한입 크기의 초콜릿 안에 딸기나 아몬드 등 내용물을 넣은 제품이다. 2024년 단종됐지만 고객센터와 온라인을 중심으로 판매 재개 요구가 이어졌다.

크라운제과는 국제 카카오 가격 상승에 따른 원가 부담에도 기존 브랜드 인지도와 소비자 수요를 고려해 재출시를 결정했다. 돌아오는 제품은 딸기맛과 아몬드맛 2종이다.

정식 출시에 앞서 지난 13일부터는 수능 응원용 ‘미니쉘 가바’를 4만봉 한정으로 판매하기 시작했다. 기존 초콜릿에 가바(GABA) 성분을 추가한 특별판이다. 한정판으로 먼저 소비자를 만난 뒤 기존 제품을 다시 선보이는 방식이다.

롯데웰푸드는 지난해 5월 ‘치토스 돌아온 체스터쿵’ 새콤달콤 딸기맛을 약 30년 만에 재출시했다.

1990년대 중반 선보인 이 과자는 치토스 캐릭터 체스터의 발바닥 모양으로 만들어졌다. 단종 이후에도 추억의 과자로 꾸준히 언급됐다.

롯데웰푸드에 따르면 재출시 전 2년 동안 회사 홈페이지와 포털사이트 등을 통해 접수된 체스터쿵 재출시 요청은 200건이 넘었다.

제품을 다시 만드는 과정도 간단하지 않았다. 과거 생산설비가 남아 있지 않아 약 1년간 준비한 끝에 재출시할 수 있었다. 소비자 요청이 많더라도 생산시설과 원가 문제를 해결해야 실제 판매로 이어질 수 있다는 점을 보여준다.

오리온은 지난해 2월 과일맛 츄잉캔디 ‘올 뉴 비틀즈’를 다시 내놨다. 당초 하반기에 선보일 계획이었지만 소비자 요청이 잇따르자 출시 시기를 앞당겼다.

비틀즈는 1990년 처음 등장해 오랫동안 판매된 제품이다. 2024년 6월 생산을 중단했으나 약 8개월 만에 돌아왔다.

재출시 제품은 기존보다 알맹이 크기를 두 배 가까이 키웠다. 포도·사과·레몬 등 세 가지 과일 맛을 담고 식감도 개선했다. 단순히 과거 제품을 되살리는 데 그치지 않고 기존 소비자의 요구에 맞춰 제품을 바꾼 사례다.

오리온의 대표적인 재출시 성공 사례는 ‘태양의 맛 썬’이다. 2016년 공장 화재로 생산이 중단됐던 이 과자는 소비자 요청에 따라 2018년 4월 다시 판매를 시작했다.

성과는 판매량으로 확인됐다. 재출시 한 달 만에 200만봉이 팔렸고, 약 3년 뒤인 2021년 3월에는 누적 판매량 1억개를 돌파했다. 누적 매출액은 940억원에 달했다. 당시 월평균 매출도 단종 이전보다 36% 늘었다는 게 오리온 측 설명이다.

식품업체들이 단종 제품을 다시 꺼내는 데는 소비자 요청뿐 아니라 사업적인 판단도 작용한다.

새로운 제품은 소비자가 어떤 반응을 보일지 예측하기 어렵다. 반면 과거에 팔렸던 제품은 브랜드 인지도가 남아 있고, 온라인 재출시 요청이나 사전 예약 판매를 통해 구매 수요를 어느 정도 가늠할 수 있다.

농심은 볶음너구리 사전 예약이 2시간 만에 마감된 데 이어 한정 판매 물량의 조기 소진이 예상되자 정식 판매로 방향을 바꿨다. 오리온은 썬의 재출시 이후 실제 매출 증가까지 확인했다.

다만 과거 인기가 재출시 성공을 보장하는 것은 아니다. 원재료 가격이 오르거나 기존 생산시설이 사라졌다면 추가 비용이 발생한다. 크라운제과의 미니쉘과 롯데웰푸드의 체스터쿵이 대표적이다.

특히 한정판의 초기 판매 실적이 장기적인 수요로 이어질지는 별개의 문제다. 농심 역시 볶음너구리의 정식 판매를 결정했지만, 내년부터 얼마나 꾸준히 팔릴지는 지켜봐야 한다.

업계의 단종 제품 재출시는 과거 제품을 그대로 복원하는 데서 한 걸음 더 나아가고 있다. 소비자 반응을 확인한 뒤 판매를 재개하고, 기존 제품에 새로운 맛이나 조리법을 더해 제품군을 넓히는 방식이다. 볶음너구리의 매콤마요 신제품이 그 사례다.

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