돌발성 난청은 초기에는 단순한 귀 먹먹함처럼 느껴지는 경우가 많지만, 치료 시기를 놓치면 청력을 회복하기 어려울 수 있다고 전문가는 지적한다. 사진은 난청(기사와 무관한 사진). 게티이미지뱅크

갑자기 소리가 잘 들리지 않는 돌발성 난청 환자가 최근 5년 사이 20% 넘게 증가한 것으로 나타났다.

초기에는 단순한 귀 먹먹함처럼 느껴지는 경우가 많아 대수롭지 않게 여기기 쉽지만, 치료 시기를 놓치면 청력을 회복하기 어려울 수 있어 주의가 필요하다.

21일 건강보험심사평가원에 따르면 국내 돌발성 난청 진료 인원은 2020년 9만4333명에서 지난해 11만4199명으로 5년 사이 21.1% 증가했다.

연령별로는 60대가 전체의 21.2%로 가장 많았고, 50대(20.9%)와 40대(17.3%)가 뒤를 이었다. 특히 20~30대 환자 비중도 23.2%에 달해 젊은 층 역시 안심할 수 없는 것으로 나타났다.

돌발성 난청은 뚜렷한 원인이나 전조 증상 없이 72시간 이내에 갑작스럽게 발생하는 감각신경성 난청이다. 순음청력검사에서 연속된 3개 이상의 주파수 대역에 걸쳐 30데시벨(dB) 이상의 청력 저하가 확인되면 진단한다.

대개 한쪽 귀에서 갑자기 소리가 잘 들리지 않는 증상으로 나타난다. 귀가 꽉 막힌 듯한 이충만감이나 '삐' 하는 이명이 동반되기도 하며, 심한 경우 어지럼증과 구역감을 호소할 수 있다.

문제는 초기 증상이 가볍게 느껴질 수 있다는 점이다. 비행기를 탔을 때처럼 귀가 먹먹한 정도로 시작하는 경우가 있어 일시적인 증상으로 여기고 진료를 미루기 쉽다. 그러나 자연 회복을 기대하며 방치하면 적절한 치료 시기를 놓칠 수 있다.

발병 원인은 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. 바이러스 감염과 내이로 향하는 미세 혈관의 혈액순환 장애, 자가면역 이상 등이 주요 원인으로 추정된다. 고혈압이나 당뇨병 등 혈관성 만성질환이 있는 환자와 고령층은 내이 혈류가 저하될 가능성이 있어 주의가 필요하다.

진단은 고막과 외이도 상태를 확인하는 진찰 및 정밀 청력검사를 통해 이뤄진다. 청력 손실 정도를 파악하고, 필요에 따라 청신경 종양인 전정신경초종 등 다른 질환을 감별하기 위해 자기공명영상(MRI) 검사를 시행하기도 한다.

치료는 내이의 급성 염증과 부종을 가라앉히기 위한 스테로이드 요법이 핵심이다. 환자의 전신 상태에 따라 경구용 스테로이드를 투여하거나 고막 안쪽인 고실에 약물을 직접 주입하는 고실 내 스테로이드 주입술을 시행한다.

당뇨병 등으로 전신 스테로이드 복용이 부담스러운 환자는 국소 주입술을 고려할 수 있다. 초기 청력 손실이 심한 환자에게는 고압산소치료를 병행하기도 한다.

학계 보고에 따르면 돌발성 난청 환자 가운데 정상 청력을 회복하는 비율은 약 3분의 1이며, 나머지 3분의 1은 부분적으로 회복하고 3분의 1은 청력을 회복하지 못하는 것으로 알려졌다.

확립된 예방법은 없지만 평소 과도한 소음 노출과 장시간 이어폰 사용을 피하고, 고혈압·당뇨병 등 기저질환을 관리하는 것이 중요하다.

임기정 고려대학교 안암병원 이비인후과 교수는 “돌발성 난청은 환자 스스로 느끼는 주관적 불편감만으로 실제 청력 소실 깊이를 가늠하기 어렵고, 초기에는 단순 귀 먹먹함 정도로만 찾아오는 경우가 많아 더욱 주의해야 한다”고 말했다.

그러면서 “치료 개시 시점이 늦어질수록 청력 회복 가능성이 현저히 떨어지는 만큼, 평소와 다른 청력 저하나 먹먹함이 느껴진다면 증상이 가볍더라도 지체 없이 이비인후과를 찾아 정밀 청력검사를 받아야 한다”고 강조했다.

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