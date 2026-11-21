햄버거를 사면 최대 200만원 상당의 쇼핑 포인트에 당첨될 기회가 생기고, 아이스크림을 구매하면 패션 브랜드의 한정판 굿즈를 살 수 있다.

롯데리아 제공

유통업계가 의류 브랜드와 손잡고 기존 사업의 경계를 허물고 있다. 먹거리를 판매하는 데 그치지 않고 쇼핑 혜택과 패션 상품까지 연결해 소비자를 끌어들이려는 전략이다.

21일 업계에 따르면 롯데GRS가 운영하는 롯데리아는 패션 플랫폼 무신사와 손잡고 한정판 '무신사 무진장 버거'를 출시했다. 무신사가 진행하는 연중 최대 쇼핑 행사 '무신사 무진장 26 겨울 블랙프라이데이'에 맞춘 협업이다.

이번 행사는 햄버거와 의류를 함께 선보인다는 점에서 눈길을 끈다. 롯데리아 매장에서는 무신사 이름을 붙인 버거를 판매하고, 무신사 온라인 스토어에서는 롯데리아 브랜드를 활용한 의류를 선보인다. 두 회사가 서로의 고객을 끌어들이는 방식이다.

롯데리아가 내놓은 신제품은 '스모키 더블비프'와 '스모키 치킨비프' 등 2종이다. 스모키 더블비프는 소고기 패티 두 장을 겹쳤고, 스모키 치킨비프는 소고기 패티와 통다리치킨 패티를 함께 넣었다. 두 제품 모두 훈연 풍미를 살린 특제 소스를 사용했다.

롯데리아는 신제품 버거에 양념감자, 치즈스틱, 음료를 더한 '무신사 무진장 팩'을 15만개 한정 판매한다.

눈길을 끄는 건 버거에 따라오는 쇼핑 혜택이다. 해당 팩 구매자에게는 최대 200만원 상당의 무신사머니 포인트 교환권에 당첨될 수 있는 행운권과 무신사 오프라인 스토어 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 행운권 1등 당첨자가 200만원 상당의 포인트 교환권을 받는 방식으로, 구매자 모두에게 200만원을 지급하는 것은 아니다.

수능을 마친 수험생을 겨냥한 행사도 마련했다. 롯데리아와 무신사는 21일부터 22일까지 이틀간 서울 성동구 무신사 메가스토어 성수 앞에서 버거 트럭을 운영한다. 수능 수험표를 지참한 수험생을 대상으로 이틀간 총 1000명에게 무신사 무진장 팩과 무신사 쿠폰팩을 선착순으로 제공한다.

햄버거 브랜드가 의류 상품까지 직접 선보인다는 점도 특징이다. 무신사 온라인 스토어에서 판매하는 '롯데리아 x 무신사 에디션'은 래글런 티셔츠, 트러커 캡, 와플 후드 스웨트셔츠, 양말 등 4종으로 구성됐다. 롯데리아의 로고와 브랜드 이미지를 2000년대 복고풍 디자인에 접목했다.

롯데리아가 패션업체와 협업한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 7월에는 유니클로와 손잡고 맞춤형 티셔츠 제작 서비스인 'UTme!'를 통해 롯데리아 디자인 45종을 선보였다. 소비자는 롯데리아 로고와 캐릭터 등을 활용해 자신만의 티셔츠를 만들 수 있다. 해당 서비스는 잠실 롯데월드몰점과 명동점 등 전국 6개 유니클로 매장에서 운영됐다.

지난해 10월에는 지속가능 패션 브랜드 몽세누와 협업해 근무복을 제작하고 서울 코엑스에서 열린 패션코드 2026 S/S 패션쇼에 참가했다. 햄버거를 판매하는 직원의 유니폼을 패션쇼 무대에 올린 것이다.

이 같은 움직임은 롯데리아에만 국한되지 않는다.

오뚜기는 지난 8월 '오뚜기 케챂' 출시 55주년을 맞아 패션 브랜드 아이앱 스튜디오(IAB STUDIO)와 협업한 의류·굿즈 컬렉션을 공개했다. 티셔츠와 집업 후드, 파우치 등 5종으로 구성된 제품에는 오뚜기 케챂의 상징적인 이미지를 담았다.

두 회사의 협업은 이번이 두 번째다. 2022년에는 오뚜기 마요네스 출시 50주년을 기념한 의류 컬렉션을 선보였다. 소비자에게 익숙한 식품 포장과 로고가 패션 디자인의 소재가 된 셈이다.

아이스크림 브랜드도 비슷한 전략을 펼치고 있다. 비알코리아가 운영하는 배스킨라빈스는 패션 브랜드 젤라또 피케와 협업한 파우치를 선보였다. 11월 4일부터 쿼터 사이즈 이상 제품을 구매한 고객이 4900원을 추가하면 파우치를 살 수 있는 행사다. 준비한 물량이 소진되면 종료된다.

패션 플랫폼 무신사 역시 식품업체와의 협업을 통해 고객 접점을 늘리고 있다. 무신사는 20일부터 시작한 '무진장 26 겨울 블랙프라이데이' 행사에서 롯데리아뿐 아니라 배스킨라빈스, SK텔레콤 등과 제휴 마케팅을 진행한다.

이번 무진장 행사는 20일 오후 7시 오프라인에서 먼저 시작했다. 온라인을 포함한 본행사는 22일 오후 7시부터 12월 2일 자정까지 열린다. 무신사는 쇼핑 할인과 함께 외식·통신 분야 제휴 혜택을 제공해 고객의 행사 참여를 유도한다.

식품업계가 패션 브랜드와 손잡는 이유는 기존 고객층을 넘어 새로운 소비자와 만날 수 있기 때문이다. 식품업체는 패션에 관심이 높은 소비자에게 브랜드를 알릴 수 있고, 패션업체는 외식 매장과 일상적인 먹거리를 통해 소비자와 접촉할 기회를 늘릴 수 있다.

특히 한정판 상품은 판매 수량이나 기간이 정해져 있어 관심을 끌기 쉽다. 제품을 구매한 뒤 온라인에 인증 사진을 올리는 소비자들이 브랜드를 알리는 효과도 기대할 수 있다.

롯데리아와 무신사의 이번 협업 역시 한정판 버거 판매를 넘어 패션 상품과 할인 혜택을 이용한 고객이 실제 구매로 얼마나 이어지는지가 성과를 가를 것으로 보인다.

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