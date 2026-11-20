사진=모두의 카드앱 제공

올해 4∼9월 한시로 운영된 ‘모두의카드’(옛 K-패스)의 ‘반값’ 혜택을 내년에는 1년 내내 적용하는 방안이 국회에서 추진된다. 대중교통 요금을 절반으로 깎아주는 것이 아니라, 일정 금액을 넘는 교통비를 전액 돌려주는 정액형 환급의 기준금액을 절반으로 낮추는 방식이다.

20일 국회에 따르면 국토교통위원회는 지난 18일 전체회의를 열고 2027년도 국토교통부 예산안 예비심사 수정안을 여야 합의로 의결했다. 대중교통비 환급 지원 사업 예산은 정부안 8651억5400만원에서 1조1067억6900만원으로 2416억1500만원 늘었다.

증액분 가운데 가장 큰 몫은 정액형 기준금액 인하를 1년 내내 적용하는 데 드는 환급 비용으로, 국토위는 여기에 2022억원을 배정했다.

이밖에 비수도권에서 시외·고속버스와 무궁화호까지 환급 대상을 넓히고 최소 이용 횟수 기준을 완화하는 데 193억원, 어린이·장애인 등 교통복지 사각지대를 위한 신규 환급 유형에 120억원, 모두의카드 장애 유형 신설에 71억1500만원이 반영됐다.

다만 아직 확정된 것은 아니다. 상임위원회가 늘린 예산은 예산결산특별위원회 예산안조정소위원회 심사와 전체회의 의결을 거쳐 본회의에 오른다. 헌법상 국회가 정부 예산안의 지출을 늘리려면 정부 동의도 받아야 한다. 내년도 예산안의 법정 처리 시한은 12월 2일이다.

◆ 요금 반값이 아니라 ‘환급 문턱’ 반값

모두의카드는 한 달에 대중교통을 15회 이상 탄 사람에게 교통비 일부를 돌려주는 제도다. 쓴 금액의 일정 비율을 돌려주는 정률형(기본형)과 기준금액을 넘는 교통비를 전액 돌려주는 정액형(일반형·플러스형)이 있다. 정액형은 올해 K-패스를 모두의카드로 개편하면서 새로 생겼다.

수도권 일반 국민의 정액형 기준금액은 일반형 6만2000원, 플러스형 10만원이다. 일반형은 1회 이용요금(환승 포함)이 3000원 미만일 때만, 플러스형은 광역버스처럼 3000원 이상인 이용까지 포함해 적용된다.

정부는 고유가로 커진 교통비 부담을 덜기 위해 4월 이용분부터 9월 이용분까지 6개월간 이 기준금액을 50% 낮췄다.

수도권 일반 국민은 일반형 3만원·플러스형 5만원, 청년·2자녀·어르신은 2만5000원·4만5000원, 3자녀 이상·저소득층은 2만2000원·4만원을 넘게 쓰면 넘는 금액을 모두 돌려받았다. 흔히 ‘반값’으로 불렸지만 요금 자체가 절반이 된 것은 아니다.

◆ 환급액 두 배 넘게 뛰자 가입자 700만명

혜택이 커지자 이용도 늘었다. 국회예산정책처의 ‘2027년도 예산안 위원회별 분석(국토교통위원회)’을 보면 환급 대상자의 1인당 월평균 대중교통 이용 횟수는 2025년 25.9회에서 2026년 상반기 34.4회로 32.8% 증가했다.

1인당 월평균 환급액은 2025년 1만6500원에서 정액형이 도입된 올해 1분기 2만700원으로 오른 뒤, 기준금액 인하가 적용된 2분기에는 4만1100원까지 늘었다. 2025년의 두 배를 훌쩍 넘는 금액이다.

대광위 집계로 가입자는 지난 4월 500만명을 넘어선 데 이어 지난달 700만명을 돌파했다. 대광위는 추경 혜택 시행 뒤 월평균 환급자가 283만명에서 346만명으로 63만명 늘었고, 한국교통연구원 분석에서 전국 대중교통 분담률도 26.2%에서 28.6%로 올랐다고 밝혔다.

◆ 상한 없는 환급…관건은 재원

문제는 재원이다. 반값 기준은 애초 고유가에 대응한 한시 대책이었다. 올해 이 사업 예산은 본예산 5579억7000만원에서 1차 추경으로 1904억300만원 늘어 7483억7300만원이 됐다. 정부가 내년 예산안에 잡은 8651억5400만원도 가입자 955만명을 반영한 규모다.

환급금은 국비로만 나가지 않는다. 국비가 50%(서울은 40%)이고 나머지는 지방자치단체가 부담한다. 국비가 늘면 지방비 부담도 함께 커지는 구조다.

예산정책처는 올해 상반기 이용자에게 지급된 환급금이 5940억원이며, 9월 초 기준 경기·경남 등 8개 시·도의 지방비가 모자라 390억원이 정산되지 못했다고 지적했다.

환급액에 상한이 없다는 점도 도마에 올랐다. 기준금액만 넘기면 초과분을 모두 돌려주다 보니 1인당 월 최고 환급액은 2025년 20만9310원에서 올해 상반기 73만310원으로 뛰었다.

예산정책처는 “적정 수준의 1인당 환급금 지급 상한을 설정하는 등 대중교통비 지원이 필요한 이용자에게 재원이 보다 효과적으로 배분될 수 있도록 사업구조를 개선할 필요가 있다”고 밝혔다.

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